«دبي الخيرية» تدشّن النسخة الثانية من معرض «تمكين»

دشّنت جمعية دبي الخيرية، النسخة الثانية من معرض مبادرة «تمكين» لدعم الأسر الإماراتية المنتجة، وذلك في ند الشبا مول، بالشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي.

وافتتح المعرض اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، يرافقه مصطفى كرم، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجهات الشريكة.

ويستمر المعرض عشرة أيام خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر الجاري، بمشاركة 44 أسرة إماراتية منتجة تعرض باقة من المنتجات التي تعكس جودة الحرفية والابتكار المحلي.

وأكد خالد العلماء، أمين السر العام لجمعية دبي الخيرية، في كلمة خلال الافتتاح، أن مبادرة «تمكين» تجسد توجهات القيادة الرشيدة في ترسيخ الاستقرار المجتمعي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للأسر المواطنة، مشيراً إلى أن المبادرة شهدت هذا العام توسعاً في نطاق تأثيرها من خلال تدريب وتأهيل 44 أسرة إماراتية بشكل احترافي لتطوير منتجاتها وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.

ولفت إلى تخريج 91 شاباً وشابة من أبناء الوطن بعد استكمالهم برامج تدريبية متخصصة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ومهارات التواصل باللغة الإنجليزية، بما يسهم في رفد سوق العمل بكفاءات وطنية مؤهلة.

من جانبه، أكد مصطفى كرم، أن الشراكة التنموية مع الجهات الداعمة تعكس التزام الجمعية بالإسهام الفاعل في دعم الأسر المواطنة اقتصادياً واجتماعياً، وتمكينها من دخول عالم الأعمال عبر المشاريع متناهية الصغر، بما يعزز جودة الحياة والاستقرار الأسري.

وأوضح أن برامج الجمعية تهدف إلى بناء الوعي وتنمية المهارات وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء والاستدامة.