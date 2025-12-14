«التزامكم سعادة» تعزز الوعي بمفاهيم التشجيع الإيجابي

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، تنظيم فعاليات برنامجها التوعوي لطلبة المدارس، لتعريفهم بالتزامات الجمهور الرياضي، وبمفاهيم التشجيع الإيجابي.

وقدمت المبادرة، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ورشة توعوية للمشاركين في بطولة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب دبي 2025، في مجمع حمدان الرياضي، بشأن التزامات الجماهير الرياضية، التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014، بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، خلال الورشة التوعوية، أن مبادرة «التزامكم سعادة»، تستهدف تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير، عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي، من خلال الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لنقل الرسائل الإيجابية، وثقافة النقد البنّاء بين جميع أطراف اللعبة، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.

وقال «إن المبادرة تعمل على نشر الوعي لدى الجمهور، بحدود التشجيع، ومدى خطورة التعبير عن المشاعر بصورة سلبية تجاه الآخرين، وأن يعي الجمهور جيداً التزاماته، طبقاً للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية»، مبيناً أن مبادرة «التزامكم سعادة»، تحظى باستجابة كبيرة من المؤسسات الرياضية والإعلامية وتفاعل مجتمعي، وهو ما أدى بشكل لافت إلى انخفاض الظواهر السلبية في مدرجات الملاعب.