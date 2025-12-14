تدريبات إخلاء في برج خليفة استعداداً لاحتفالات رأس السنة

شهد برج خليفة تنفيذ تدريبات إخلاء موسّعة، ضمن الاستعدادات المكثفة التي تنفذها القيادة العامة للدفاع المدني في دبي لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، التي تستقطب سنوياً أعداداً كبيرة من الزوار من داخل الدولة وخارجها.

وقال اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام للدفاع المدني في دبي، إن هذه التدريبات تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد المسبق لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2026، مشيراً إلى أن برج خليفة يعد المعلم الرئيس ومحور الاحتفالات، ما يستدعي تنفيذ سيناريوهات ميدانية دقيقة تحاكي مختلف الحالات الطارئة المحتملة.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني نفذت تمريناً عملياً متكاملاً لإخلاء برج خليفة، شمل تدريب الموظفين والعاملين على آليات الإخلاء الآمن والمنظم لأطول برج في العالم خلال زمن قياسي، وبما يتوافق مع أعلى معايير السلامة العالمية، وجرى خلال التمرين التأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات والإرشادات المعتمدة في حالات الطوارئ بما يسهم في تعزيز كفاءة الفرق الميدانية، وترسيخ مبدأ السلامة العامة كأولوية قصوى في جميع الفعاليات الكبرى. وأكد اللواء المهيري أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعي الدفاع المدني المتواصلة لتحقيق رؤية دبي في أن تكون من أكثر مدن العالم أمناً وسلاماً، من خلال التخطيط الاستباقي، والتدريب المستمر، والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية.

ودعت القيادة العامة للدفاع المدني في دبي الجمهور الكريم إلى التعاون والمشاركة في دعم هذه الرؤية، وذلك من خلال الالتزام بإرشادات وإجراءات السلامة العامة والوقاية من الحرائق، سواء في المنازل أو في الأماكن العامة، والتقيد بتعليمات الفرق الميدانية أثناء الفعاليات والاحتفالات، مشددة على أهمية الاتصال الفوري على الرقم (997) عند وقوع أي حالة طارئة، بما يضمن سرعة الاستجابة وحماية الأرواح والممتلكات.