لجنة تأمين الفعاليات في دبي تناقش استعدادات احتفال رأس السنة

عقدت لجنة تأمين الفعاليات في دبي، برئاسة اللواء سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس اللجنة، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الخطط والاستعدادات الميدانية لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2026.

حضر الاجتماع الذي عقد في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، اللواء مروان جلفار مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي، ومشعل عبدالكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وعادل المرزوقي المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، وممثلو لجنة تأمين الفعاليات من جميع الهيئات والمؤسسات في حكومة دبي.

وناقش المشاركون في الاجتماع مناطق وجود الجمهور من العائلات والأفراد القادمين لمشاهدة الاحتفالات السنوية في مختلف مناطق الألعاب النارية، وتحديد مناطق الدخول والخروج، ومواقف السيارات، ومسار المواصلات من وإلى الأحداث من كافة المواقع الهامة والسياحية على مستوى الإمارة.

وتم خلال الاجتماع أيضاً، مناقشة خطط عمل فريق لجنة تأمين فعاليات رأس السنة الميلادية، ومراجعة الخطة السابقة، والعمل على تطويرها بما يتناسب مع تطور الحدث سنوياً.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي أن الفعاليات الاحتفالية المتنوعة لرأس السنة الميلادية، تعد من أهم الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي، وباتت تحظى باهتمام عالمي، حيث أصبحت جميع وسائل الإعلام العالمية تسلط الضوء عليها، وتنقل الاحتفالات في مقدم أخبارها، أسوة بباقي العواصم العالمية المشهورة، مشيراً إلى أهمية العمل الجماعي والحثيث، الذي يسهم في إخراج الفعاليات بما يليق بسمعة دبي ودولة الإمارات عالمياً.

وأشاد اللواء سيف مهير المزروعي، بفريق لجنة تأمين الفعاليات، الذي يزداد تطوراً وانسجاماً كل سنة، وقد بدا ذلك واضحاً في الكثير من الفعاليات التي يديرها الفريق، والذي اكتسب خبرة كبيرة في هذا المجال.