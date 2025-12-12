بنك الإمارات للطعام يحتفي بشركائه الاستراتيجيين ومساهميه ومتطوعيه في حفله السنوي

تحت رعاية حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الامارات للطعام، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، نظّم بنك الإمارات للطعام حفله السنوي لعام 2025، محتفياً بنخبة واسعة من شركائه الاستراتيجيين والمساهمين والمتطوعين الذين شكّلوا ركيزة أساسية في دعم مسيرته وتعزيز أثر مبادراته الخيرية والإنسانية.

أُقيم الحفل في مدينة جميرا بدبي، بحضور سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، وأعضاء مجلس الأمناء، وممثلي الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى العديد من الفرق التطوعية والمؤسسات الداعمة.

تكريم شركاء العطاء

شهد الحفل تكريم 67 جهة لعبت دوراً محورياً في إنجاح برامج البنك ومبادراته على مدار العام، حيث شمل التكريم الجهات الحاصلة على علامة الوقف الخيري والبالغ عددها 37 جهة، حيث شمل التكريم الجهات الحاصلة على علامة الوقف الخيري، والشركاء المتبرعين من مختلف القطاعات، والمتطوعين من الأفراد والمؤسسات والفرق التطوعية، إلى جانب تكريم الفرق المؤسسية السابقة وعدد من المؤثرين الذين أسهموا في دعم مسيرة البنك ونشر رسالته. وجسّد هذا الحدث حرص البنك على ترسيخ ثقافة العطاء والاستدامة وتعزيز منظومة الشراكات الهادفة التي تُعد رافداً أساسياً لاستمرارية عمله واتساع نطاق تأثيره داخل الدولة وخارجها.

رسالة إنسانية راسخة

وفي هذه المناسبة، أكد سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، أن الإنجازات التي حققها البنك خلال العام هي ترجمة مباشرة لنهج دولة الإمارات في تكريس العمل الإنساني ورعاية المبادرات التي تُعلي من شأن الإنسان، أينما كان، وتحقق له حياة كريمة. وأشار إلى أن التعاون الوثيق بين الشركاء والمتطوعين مكّن البنك من توسيع عملياته وتحقيق نتائج ملموسة، سواء على مستوى إيصال الغذاء لمستحقيه أو على مستوى تقليل الهدر ودعم الاستدامة البيئية.

وقال سعادته: "إن تضافر جهود جميع الجهات المشاركة شكّل نموذجاً مشرفاً لقيم التضامن والتكافل التي تتميز بها دولة الإمارات، ونؤكد على استمرار البنك في إطلاق المبادرات التي ترسخ حضوره كأحد أبرز المؤسسات المعنية بحفظ الطعام ومكافحة هدره وتعزيز الأمن الغذائي."

من جانبها، قالت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي لبنك الإمارات للطعام: "يمثل دعم شركائنا والمتطوعين جوهر نجاح منظومة عمل بنك الإمارات للطعام، فهم الركيزة التي مكّنتنا من توسيع أثرنا الإنساني وتطوير برامجنا ومبادراتنا عاماً بعد عام. وقد حرصنا خلال 2025 على تعزيز كفاءة عمليات حفظ وتوزيع فائض الطعام، وتوسيع شبكة التعاون مع مختلف الجهات، بما يضمن وصول الغذاء لمستحقيه بطريقة آمنة ومستدامة. ونؤكد استمرارنا في الارتقاء بآليات العمل وتفعيل شراكات نوعية تدعم أهداف البنك في مكافحة هدر الطعام وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات."

نتائج البنك خلال 2025

وقد أبرز البنك خلال الحفل مجموعة من النتائج التي تعكس حجم التطور الذي شهده خلال عام 2025، إذ بلغ عدد المستفيدين من وجبات فائض الطعام التي جرى توفيرها بالتعاون مع المؤسسات الغذائية أكثر من 23 مليون شخص، كما بلغت قيمة التبرعات المالية التي تسلمها البنك نحو مليون ومئة ألف درهم. ونفّذ البنك خلال العام برامج توعوية وتثقيفية متخصصة شارك فيها أكثر من مليوني شخص، إلى جانب 20 مبادرة ونشاطاً ضمن خطة العمل السنوية التي شهدت مشاركة واسعة من المتطوعين والمتبرعين. كما وقع البنك 28 اتفاقية تعاون مع جهات محلية وإقليمية ودولية، هدفت إلى توسيع شبكته وتعزيز قدرته على الوصول إلى المجتمعات المحتاجة. ومنذ تأسيسه، نجح البنك في توزيع أكثر من 100 مليون وجبة بفضل شراكاته الاستراتيجية وتوسع عمليات الحفظ والتوزيع.

إنجاز بيئي

وعلى صعيد الأثر البيئي، تمكن البنك من تحويل أكثر من 6,275 طناً من فائض الطعام عن مسار الطمر، وهو ما يزيد عن 15 مليون وجبة، في إنجاز يعكس التزام البنك بمكافحة الهدر الغذائي والحد من الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة الوطنية. وقد جاءت هذه النتائج تتويجاً لعام كامل من العمل المنظم والمبادرات المتنوعة التي استهدفت تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ مفهوم التعامل المسؤول مع الطعام.

وفي ختام الحفل، تم الإعلان عن قائمة الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة والفرق التطوعية التي كان لها دور محوري في تعزيز حضور البنك وتنفيذ برامجه على أكمل وجه، مع التأكيد على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد للارتقاء برسالة البنك وتوسيع أثره الإنساني خلال الأعوام المقبلة.