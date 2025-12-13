«طرق دبي» تستعرض مع أهالي الطوار خطط تحسين الحركة المرورية

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي لقاءً لمجلس متعامليها، جمع أهالي منطقة الطوار والمناطق المجاورة، تم من خلاله مناقشة خطط تحسين الحركة المرورية في المناطق السكنية، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى استعراض المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع قيد الدراسة.

كما تضمنت الجلسة استعراض مبادرات الهيئة لتطوير شوارع وطرق الإمارة في إطار جهودها المتواصلة لإسعاد سكان هذه المناطق والارتقاء بمستوى رضاهم.

وجرى خلال اللقاء، الذي ترأسه أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص ورئيس مجلس المتعاملين، وبحضور حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، وعدد من قيادات الهيئة ومديري الإدارات والمسؤولين، استعراض مشاريع الطرق الرئيسة التي شرعت الهيئة في تنفيذها في العام 2024 ويستمر العمل فيها حتى العام 2027، والتي تشمل تنفيذ المسارات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة في 6 مواقع رئيسة في الإمارة بطول إجمالي يبلغ 13 كم، وتوسعة التقاطعات والشوارع في منطقتي ديرة وبر دبي، وتطوير مسار الدراجات عبر توسيع الرقعة الزراعية وإنشاء استراحات على طول المسار، وزيادة أعداد الإنارة الموفرة للطاقة (إل إي دي).

وتهدف الهيئة من خلال تنظيم مجالس المتعاملين إلى إطلاع الجمهور على أحدث المشاريع والمبادرات، التي تنفذها لخدمة الجمهور، والاستماع لآراء ومقترحات المتعاملين بشكل متواصل ومستمر، إضافة إلى متابعة التحديات المرتبطة بالتنقل والازدحام المروري.

مشاريع كبرى

وفي ختام أعمال المجلس، ثمّن الحضور الدور الذي تضطلع به هيئة الطرق والمواصلات في تطوير إمارة دبي، من خلال ما تنفذه من مشاريع كبرى ومبادرات استراتيجية في منظومة النقل والبنية التحتية والخدمات المرتبطة بها، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية رائدة في جودة الخدمات، بما يدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام للإمارة في مختلف القطاعات.