1666 مشاركاً من 55 جنسية في دورة عام 2025 من مسابقة الشيخة هند للقرآن

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن ختام الدورة السادسة والعشرين من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم لعام 2025، والتي جاءت هذا العام بحضور لافت وعدد غير مسبوق من المشاركين، ما يعكس مكانة الجائزة ودورها المتنامي في خدمة القرآن الكريم وترسيخ ثقافة الحفظ والإتقان في المجتمع الإماراتي وبين المقيمين على أرض الدولة، حيث بلغ إجمالي المشاركين في هذه الدورة 1666 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الأعمار والفئات، شكّل الذكور منهم 868 والإناث 798 في مؤشر إيجابي على اتساع نطاق المشاركة وتنوعها.

وشارك في هذه الدورة مشاركون عن 55 جنسية من الدول العربية والآسيوية والأفريقية والأوروبية، جاء في مقدمتها المواطنون الإماراتيون الذين بلغ عددهم 1028 مشاركاً، وهي أعلى نسبة مشاركة للمواطنين في تاريخ المسابقة، تأتي بعدها جمهورية مصر العربية ثم الهند وباكستان وسوريا.

كما سجلت الفئة العمرية بين عشرة وعشرين عاماً النسبة الكبرى من المشاركين، الأمر الذي يعكس اهتمام الأجيال الناشئة بكتاب الله تعالى وحرص المؤسسات القرآنية في الدولة على دعمهم وتمكينهم. وتوزع المشاركون على سبعة فروع متخصصة في مستويات الحفظ المختلفة.

وأكد أحمد درويش المهيري، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم أصبحت منصة راسخة لاستقطاب الحفظة المتميزين من مختلف الجنسيات في الدولة، وأن الإقبال المتزايد يعكس رؤية القيادة الرشيدة وحرصها على دعم المشاريع القرآنية التي تسهم في بناء جيل متقن لكتاب الله تعالى.

وأوضح أن النقلة التقنية التي شهدتها المسابقة هذا العام، والمتمثلة في إطلاق منصة التسجيل الرقمية وتفعيل منظومة التحكيم الإلكتروني الشامل، هي خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز الكفاءة، وضمان الدقة، وتسريع الإجراءات، ورفع مستوى الشفافية وجودة التقييم بما يواكب توجهات الحكومة الذكية في دبي.

وأوضح إبراهيم جاسم المنصوري، مدير الجائزة بالإنابة أن الدورة السادسة والعشرين جسدت نجاحاً تنظيمياً ومجتمعياً متميزاً، وأن ارتفاع نسبة مشاركة المواطنين إلى أعلى مستوى منذ انطلاق المسابقة يعد إنجازاً يستحق التقدير، مؤكداً أن المشاركة الواسعة من 55 جنسية تعكس البعد الإنساني والتنوع الحضاري الذي تحتضنه دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الجائزة ماضية في تطوير أدواتها وأساليبها لتوفير بيئة تنافسية راقية للحفظة في مختلف الفئات.