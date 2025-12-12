«خيرية دبي» تحتفي بفريق «إعلام الخير»



نظمت «إدارة التوعية والتثقيف المجتمعي» بجمعية دبي الخيرية، حفلاً تكريمياً لفريقها «إعلام الخير»، الذي يقدم برنامجيها الإذاعيين: «دروب العطاء» عبر إذاعة نور دبي، و«زايد الخير» عبر شبكة الأولى الإذاعية، وذلك تقديراً لدورهم المحوري في دعم وإبراز الأنشطة والفعاليات الخيرية والإنسانية.



شهد الحفل، الذي أقيم في أحد فنادق دبي، حضور خالد محمد العلماء، أمين السر العام لجمعية دبي الخيرية، وعادل مطر، عضو مجلس الإدارة، ونخبة من الشخصيات العامة والمؤثرين والفاعلين في مجال العمل الإنساني والإعلامي.

وكرم خالد العلماء، الدكتور سالم الكتبي بوعلي، بوصفه شخصية الحفل، وفيروز مريشانت، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة بيور جولد، ومحمد شرف الدين شرف، ممثل مجموعة شرف دي جي، ومحسن حسن، مدير عام إذاعات دبي، وإبراهيم بن خادم، مدير إدارة التراخيص والمحتوى الإعلامي بمجلس الإمارات للإعلام. كما تم تكريم 21 إعلامياً ومؤثراً وفاعلاً في المجال الإعلامي.



وقال عادل مطر إن العمل الخيري يمثل ركناً أصيلاً في نسيج مجتمعنا، ويعكس بصدق قيم قيادتنا الرشيدة في البذل والعطاء، ولا يمكن لهذا العمل أن يزدهر أو يصل إلى مستحقيه دون وجود جسر حيوي يربط بين المانح والمحتاج، وبين الفكرة والتنفيذ، وهذا الجسر هو الإعلام الهادف والمسؤول.