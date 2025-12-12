خلف الحبتور يرفع مساهمته في مبادرة «خبز السبيل» إلى مليون درهم



قدم خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، للمرة الثانية، مساهمة بقيمة 500 ألف درهم لدعم المرحلة الجديدة من مبادرة «خبز السبيل»، التي أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصر في دبي، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة الدعم المقدم من الحبتور للمبادرة مليون درهم إماراتي.



وتركزت المساهمة الجديدة على شراء 5 أجهزة رقمية حديثة مخصصة لتوزيع وجبات الطعام المجانية على العمال والفئات محدودة الدخل، بما يعزز قدرة المبادرة على تقديم الطعام الطازج والمجاني بطريقة مبتكرة وسهلة الوصول، وفق أعلى معايير الجودة.



وأشار خلف أحمد الحبتور عن سعادته بتجديد المشاركة في مبادرة «خبز السبيل» الإنسانية، التي أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصر في دبي، بهدف توفير الخبز مجاناً للمحتاجين والعمال.



وقال إن استمرار دعم المبادرة والمساهمة للمرة الثانية بمجموعة جديدة من الأجهزة التي تدعم عمل المؤسسة في إيصال الخير إلى مستحقيه، يؤكد الالتزام الدائم بالمبادرات الإنسانية التي تمس حياة الناس وتترجم رؤية قيادتنا في تعزيز العطاء والخير.