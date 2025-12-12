شرطة دبي تدعو الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات خلال مهرجان «شتا حتا»

دعا اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، زوار مهرجان وفعاليات «شتا حتا»، إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية والأمنية، والتعاون مع رجال الشرطة والمنظمين، خصوصاً في أوقات الازدحام وعطلات نهاية الأسبوع، والالتزام بإرشادات رجال المرور وتعليمات السلامة، ومراقبة أطفالهم وعدم تركهم دون إشراف، والاتصال بالرقم 999 للحالات الطارئة، وبالرقم 901 للاستفسارات العامة والملاحظات، لافتاً إلى وجود غرفة عمليات في المنطقة، لتعزيز سرعة الاستجابة وشعور الزوار بالأمن والأمان.

ويأتي ذلك عقب انطلاق مهرجان وفعاليات «شتا حتا»، الذي تنظمه براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ويستمر حتى 28 ديسمبر الحالي.

سيف المزروعي

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي أن فرق التأمين تكثف جهودها بالتزامن مع انطلاق الموسم الثاني من مهرجان وفعاليات «شتا حتا»، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، الأمر الذي وفر حركة سير ومرور مرنة وسلسة، وحقق انسيابية تنقل لمئات الزوار، الذين توافدوا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، دون تسجيل أي اختناقات مرورية تُذكر.

وأوضح العقيد علي عبيد البدواوي، مدير مركز شرطة حتا بالوكالة، أن شرطة دبي، وبالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات، عملت على تشكيل فرق عمل داخلية وخارجية لتأمين الحركة المرورية، وتوزيع الأفراد بشكل مدروس على مداخل ومخارج الفعاليات، كما تم لأول مرة هذا العام تخصيص منطقة مواقف جديدة، تتسع لنحو 500 مركبة بالقرب من مهرجان بحيرة ليم، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على الطرق المحيطة.

وأشار البدواوي إلى أن فرق العمل نجحت في تفادي أية أزمات مرورية نتيجة التزام الزوار بالتعليمات، وتعامل فرق العمل بشكل فوري مع أي تجاوزات، لضمان سلاسة الحركة داخل وحول موقع المهرجان.

وفي الجانب الأمني أشار العقيد إلى أن شرطة دبي، وبالتعاون مع براند دبي، قامت بتجهيز غرفة عمليات متكاملة في موقع الحدث، مزودة بأحدث التقنيات لمتابعة جميع مجريات المهرجان، وتعزيز الشعور بالأمان لدى الزوار.