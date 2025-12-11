موفق القداح يدعم مبادرة «خبز السبيل» بـ 5 أجهزة ذكية

قدم مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «ماج القابضة»، موفق أحمد القداح، مساهمة نوعية لدعم المرحلة الجديدة من مبادرة «خبز السبيل» التي أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، عبر توفير 5 أجهزة ذكية مخصصة لتوزيع الخبز الساخن للعمال والفئات ذات الدخل المحدود، في إطار تعزيز دور العمل الوقفي الاجتماعي وريادة دبي في المبادرات الإنسانية المستدامة.

وسيتم تركيب الأجهزة بجوار عدد من المساجد ومساكن العمال في دبي، مع خطة لتوسيع نطاق المبادرة تدريجياً، عبر تركيب المزيد من الأجهزة خلال المرحلة المقبلة، لتغطية مناطق إضافية وفقاً لاحتياجات الفئات المستفيدة.

وأكدت زينب جمعة التميمي، مدير مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أن مساهمة رجل الأعمال موفق القداح تعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في دعم المبادرات الإنسانية.

وقالت التميمي إن مبادرة «خبز السبيل» تجسد رؤية دبي في توفير حلول إنسانية مستدامة للمجتمع من خلال نموذج ملهم ومبتكر للعمل الوقفي، كما تسهم في تحقيق الأمن الغذائي بأسلوب أكثر تطوراً واستدامة، وثمنت مساهمة موفق القداح التي وتظهر كيف يمكن لأصحاب الأعمال تبني دور فاعل في دعم المبادرات الاجتماعية التي تترك أثراً مباشراً على حياة الأفراد.

من جانبه، عبر موفق أحمد القداح عن سعادته بالمساهمة في المبادرة، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقال: «يشرفني أن أكون جزءاً من مشروع إنساني يحمل قيمة معنوية كبيرة في مجتمعنا ويجسد رؤية دبي في تحويل العمل الإنساني إلى مبادرات مستدامة تصل إلى المستحقين بكل كرامة ويسر ودون أي مقابل».