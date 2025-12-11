«قمة فوربس» تناقش تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية

انطلقت، أول من أمس، النسخة الثانية من «فوربس الشرق الأوسط قمة السياحة العلاجية والرفاهية الصحية»، بشراكة استراتيجية مع المستشفى الأمريكي – دبي، وبمشاركة مسؤولين وخبراء ورواد في القطاع الصحي، وناقشت القمة الاتجاهات العالمية في الرعاية المتكاملة، ودور دبي في تعزيز مكانتها وجهة عالمية للسياحة العلاجية.

وجاءت القمة هذا العام لتواكب التطور المتسارع، الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، ولتعكس الدور المتنامي لدولة الإمارات في إعادة صياغة مستقبل الرعاية والرفاهية الصحية عالمياً، عبر منظومة صحية متكاملة تتسع للابتكار والتقنيات الحديثة.

وتضمن برنامج القمة جلسات نقاشية، تبرز الدور المتنامي لدولة الإمارات في صياغة مستقبل الرعاية الصحية والرفاهية، ومسار تحولها إلى وجهة رائدة في السياحة العلاجية، إلى جانب تطوير نماذج تأمين متقدمة توسع نطاق وصول المرضى من مختلف أنحاء العالم إلى خدمات عالية الجودة، كما استعرضت الجلسات أحدث الابتكارات، التي تسهم في تبسيط الإجراءات والارتقاء بتجربة المرضى، بما يعكس التزام المنطقة بترسيخ معايير عالمية جديدة ضمن منظومة الرعاية الصحية الشاملة.

وشدد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، على رؤية الإمارات في تطوير السفر المرتكز على الرفاهية الصحية، موضحاً أن المسافرين، اليوم، يبحثون عن وجهات تساعدهم على العيش بشكل أفضل والشعور بالراحة والتمتع بصحة أفضل مع تقدم العمر. وأكد أن الإمارات استجابت لهذه التغييرات برؤية طموحة ونهج واضح.

وأشار معاليه إلى أن الدولة تعمل وفق منظومة موحدة، تدمج الرعاية الصحية والسياحة والتكنولوجيا بشكل متناغم، لتقديم تجربة شاملة، تعكس طموحات الزوار، وتلبي احتياجاتهم الصحية.

وأضاف أن المستقبل سيكون للمقاصد التي تستثمر في الابتكار والرعاية الإنسانية، مشدداً على أن الإمارات تتجه بثبات، لتكون واحدة من أبرز الوجهات العالمية في مجال السياحة العلاجية.

جودة الحياة

وفي كلمتها شددت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة التحرير في «فوربس الشرق الأوسط»، على أن الصحة والرفاهية لم تعودا خدمات إضافية، بل أصبحتا أساس جودة الحياة.

وأكدت أن مستقبل السياحة العلاجية يقوم على منظومة مترابطة، تشمل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والضيافة والسياسات التنظيمية والخبرة الإنسانية.

وأضافت: «الرفاهية الصحية لا تقاس بالعلاج وحده، بل هي شراكة متكاملة ونظام بيئي شامل». وأوضحت أن الهدف هو إعادة تصور الرعاية الصحية المرتكزة على المريض، بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويؤسس لنموذج جديد للرفاهية الصحية حول العالم.

من جانبه قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي – دبي: «إن دبي أصبحت وجهة يثق فيها الناس بصحتهم وشفائهم، مشيراً إلى أن المرضى اليوم لا يسافرون بحثاً عن العلاج فقط، بل بحثاً عن الأمل والطمأنينة».

وأضاف: «لم يعد السفر للعلاج فقط، بل من أجل الأمان النفسي والشعور بالعناية الحقيقية». وأكد أن دبي تقدم نموذجاً عالمياً للرعاية والرفاهية الصحية من خلال الجمع بين الابتكار الطبي والتجربة الإنسانية الراقية.

رعاية ذكية

وجمعت الجلسة النقاشية الأولى قيادات القطاع الصحي، لاستعراض دور المستشفيات الذكية في إعادة تشكيل تجربة السياحة العلاجية عبر التكامل الرقمي، وتحويل البيانات إلى قيمة عملية، تمكن المرضى من التنقل بسلاسة عبر النظام الصحي.

وأكد المتحدثون أن المرضى الدوليين يتوقعون، اليوم، تجارب علاجية مدعومة بالتحول الرقمي، وأن الثقة التنظيمية واعتماد المرافق الطبية يشكلان عوامل حاسمة في اختيار الوجهة العلاجية، مع إبراز التنوع الواسع للتخصصات الطبية المتاحة في دبي.

الابتكار الذكي

وبعد استعراض دور المستشفيات الذكية في إعادة صياغة تجربة السياحة العلاجية انتقلت القمة إلى الجلسة النقاشية الثانية، التي ركزت على تكامل السياحة المتقدمة مع الابتكارات الصحية الذكية في دبي، وأدارتها سالي موسى، مقدمة البرامج والمنتجة الأولى في فوربس الشرق الأوسط.

وأوضح مشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن نجاح دبي في تقديم رعاية صحية متقدمة يعتمد على نموذج طوارئ متكامل، يربط الحكومة بالقطاع الخاص والمجتمع، مشيراً إلى أن «خدمات دبي للإسعاف موجودة لهدف واحد هو إنقاذ الأرواح، ويتم تحقيق ذلك من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع».

وأضاف أن الخدمات لم تعد تقتصر على النقل الطبي، بل أصبحت نظاماً متكاملاً للطوارئ، يعتمد على الطوارئ عن بعد، والذكاء الاصطناعي التنبؤي، لتقديم نتائج عالمية المستوى في إنقاذ الحياة.

من جانبه شدد شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي، على أن التقنية والجانب الإنساني يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب في الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن «المرضى لا يهتمون بالآلات بل بالإنسانية. والتكنولوجيا تدعم الرعاية، لكنها لا تحل محل اللمسة الإنسانية».

وأكد بشارة طموحات دبي في السياحة العلاجية، قائلاً: «نهدف إلى جعل دبي الوجهة الأولى عالمياً للرعاية الصحية، ولهذا نعمل مباشرة مع المرضى، لضمان الثقة والشفافية، وتقديم رعاية عالمية المستوى».

واستعرضت جلسة «السياحة الطبية ذات القيمة المضافة» مستقبل المنصات الرقمية في دعم الرعاية الصحية، ودمج العلاجات الدقيقة والروبوتية ضمن منظومة متطورة.

وأوضح المتحدثون أهمية البنية التحتية في مجمع دبي للعلوم، ودور السياسات التنظيمية في تمكين الابتكار الطبي، كما شدد مختصون على أن السعي لتحقيق مستوى سلامة مماثل لقطاع الطيران هو هدف حيوي للرعاية الصحية في دبي، لضمان ثقة المرضى واستقطاب الأطفال والبالغين للعلاج داخل الدولة.

واختتم اليوم الأول بجلسة «غير منظورك للحياة»، التي ناقشت كيفية الحد من تأثير الأفكار السلبية، وتعزيز الطاقة الإيجابية، باعتبارها أساساً لبناء الثقة، وتطوير الأداء الشخصي والمهني.