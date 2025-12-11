وفد برازيلي يطّلع على خدمات مركز الشرطة الذكي في دبي

زار وفد من برنامج القيادات التنفيذية في حكومة البرازيل، القيادة العامة لشرطة دبي، واطلع على الخدمات المُقدمة من مركز الشرطة الذكي «SPS»، وإدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات.

وكان في استقبال الوفد العميد الدكتور تميم الحاج، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالوكالة، بحضور العقيد هشام الجودر، مدير مراكز الشرطة الذكية، وعدد من الضباط.

ورحب العميد الدكتور الحاج بالوفد الضيف، مؤكداً حرص شرطة دبي على مدّ جميع جسور التواصل مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والدولية، بما يعزز تبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أهم الممارسات في المجال الشرطي.

واصطحب العميد دكتور تميم الحاج الوفد إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، حيث استمع إلى شرح حول منظومة العمل في المركز، وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، إلى جانب أبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه.

كما زار الوفد مركز الشرطة الذكي «SPS»، في استقبال القيادة العامة لشرطة دبي، الذي يقدم خدماته إلى الجمهور بطريقة ذكية ومن دون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة في اليوم.

واطلع الوفد على أنواع الخدمات الجنائية في مركز الشرطة الذكي.

وفي نهاية الزيارة عبّر الوفد عن إعجابه الكبير بما شاهده من مستوى متطور في مجال العمل الشرطي والأمني في القيادة العامة لشرطة دبي.