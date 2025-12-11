شرطة دبي تعزز الوعي المروري لدى سائقي الحافلات المدرسية

أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن تعزيز الوعي المروري لدى سائقي الحافلات المدرسية يُعد أولوية استراتيجية، لما له من دور مباشر في ضمان سلامة الطلبة أثناء انتقالهم اليومي من وإلى المدرسة.

جاء ذلك خلال سلسلة من المحاضرات التوعوية التي نظمتها شرطة دبي في مدرسة جارديان ون، واستفاد منها أكثر من 90 سائق حافلة مدرسية.

وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن هذه المحاضرات التي نظمتها إدارة التثقيف المروري، تأتي ضمن جهود شرطة دبي المستمرة لنشر ثقافة السلامة المرورية في المجتمع التعليمي، وتعزيز التزام سائقي الحافلات بالقوانين والإجراءات التي تضمن حماية الطلبة، مشيراً إلى أن تعاون المؤسسات التعليمية يمثل ركيزة ضرورية للارتقاء بسلوكيات القيادة الآمنة.

وتضمنت المحاضرات محاور متعددة، أبرزها قواعد القيادة الآمنة في محيط المدارس، وأفضل الممارسات في التعامل مع الطلبة أثناء الصعود والنزول من الحافلات، والسرعات المقررة في المناطق التعليمية، وأهمية الصيانة الدورية للحافلات وضمان جاهزيتها الفنية، وإجراءات الطوارئ وكيفية التصرف السليم أثناء الحوادث.

وأشاد العميد جمعة بن سويدان، بالتفاعل الكبير من قبل السائقين واستجابتهم للمحتوى التوعوي، مؤكداً أن رفع كفاءة سائقي الحافلات يعزز من سلامة الطلبة، ويُسهم في خفض الحوادث في المناطق التعليمية.