«إقامة دبي» تحصد جائزة «الأفكار البريطانية»

في تتويج يعكس التقدّم المستمر في تطوير تجارب السفر، حصدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي المركز الثاني في جائزة «الأفكار البريطانية» عن فئة «القيمة مقابل المال» تقديراً لمشروعها الابتكاري «الوصول إلى الخدمات: اتصال سلس لكل زائر».

وفي هذه المناسبة، أكد العميد عبدالصمد حسين سليمان، مساعد المدير العام لقطاع الريادة والمستقبل في إقامة دبي، أن هذا الإنجاز يعكس التوجهات الوطنية في تعزيز جودة الخدمات الحكومية، وقال: «نفخر اليوم بهذا الفوز الذي يعكس العمل المؤسسي الجماعي وروح الابتكار التي تتميّز بها الإمارات ودبي.

نجاحنا في هذه الجائزة يؤكد التزامنا المتواصل بتقديم خدمات ترتقي بتجربة الزائر، وتُعزّز سمعة دبي كمدينة تضع الإنسان في قلب التطوير، وتعمل على توفير رحلات أكثر سلاسة، وأعلى مستويات الثقة والرضا».

وأضاف: «إن المشروع يُعد نموذجاً عملياً لكيفية توظيف الابتكار في بناء خدمات متكاملة تُسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الحكومية ورفع جاهزيتها للمستقبل، بما ينسجم مع رؤية الدولة في تطوير خدمات ذات أثر واضح ومستدام».