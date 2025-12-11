إطلاق «تحدي مؤذن الفريج» لاختيار الأصوات الواعدة للأذان في رمضان

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي «تحدي مؤذن الفريج»، بهدف استقطاب الأطفال واليافعين وإتاحة فرصة أوسع أمامهم للمشاركة في تجربة مؤذن الفريج، من خلال اكتشاف الأصوات العذبة والحناجر المميزة وتأهيلها لأداء الأذان في مساجد الفرجان خلال شهر رمضان المبارك، بما يعزز حضور القيم الإيمانية في نفوسهم، وينمي لديهم الفهم الصحيح لمعاني الأذان وأحكامه الشرعية، حيث يبدأ التسجيل في شهر ديسمبر وينتهي في منتصف يناير 2026.

وبهذه المناسبة، قال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: إن إطلاق تحدي مؤذن الفريج ينسجم مع توجهات قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع واعٍ ومتجذر في قيمه، ويترجم رؤيتها التي تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالهوية الدينية والوطنية للناشئة.

ويأتي تحدي مؤذن الفريج استجابةً للتفاعل المجتمعي الكبير مع المبادرة في إصدارها الأول والثاني، وفرصة إضافية للأطفال لخوض تجربة الأذان والتمرس عليه بالشكل الصحيح، تمهيداً لرفع الأذان في مساجد الفرجان خلال شهر رمضان المبارك.

وفي لفتة تشجيعية تعبّر عن اهتمام الدائرة بالمواهب الصوتية الصغيرة، رصدت مكافآت قيمة للفائزين بالمراكز العشرين الأولى في التحدي، تقديراً لتميزهم في الأداء والتزامهم في التدريب، على أن يتم الإعلان عن الأسماء الفائزة عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة في شهر فبراير من العام 2026.