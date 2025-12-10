"طرق دبي" تنفذ حملة تفتيشية موسعة للحد من الوقوف العشوائي للشاحنات

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات تنفيذها حملة تفتيشية موسعة، لرصد الممارسات الخاطئ من سائقي الشاحنات، والمتمثلة في الوقوف العشوائي على الطرق الرئيسية في الإمارة، ويأتي تنفيذ الحملة ضمن مساعي الهيئة الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق وسائقي الشاحنات، ورفع كفاءة البنية التحتية للطرق، والحفاظ على المظهري الحضاري لإمارة دبي.

وباشرت الهيئة بتنفيذ حملات تفتيش مكثفة تستهدف ظاهرة الوقوف العشوائي للشاحنات على الشوارع الرئيسية وتحت الجسور في عدد من المناطق الحيوية في الإمارة، وذلك ضمن جهودها لضبط السلوكيات المخالفة والحد من الممارسات التي تعيق حركة السير وتشكل خطراً على مستخدمي الطريق، مما يعزز من الانسيابية والسلامة المرورية في شوارع الإمارة.

وتهدف هيئة الطرق والمواصلات من الحملات التفتيشية المنفذة إلى تنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق، وحماية المرافق العامة والبنية التحتية والحفاظ على سلامة الطريق من أي ممارسات مخالفة، مؤكدة مواصلتها تنفيذ هذه الحملات بشكل دوري وروتيني، إلى جانب حملات عشوائية، لرصد أي تجاوزات، ومخالفة منتهكي حرم الطريق في مختلف مناطق الإمارة.

وتحرص الهيئة بشكل مستمر على توعية شركات الشحن وسائقي المركبات الثقيلة من أصحاب الشاحنات بمخاطر الوقوف العشوائي وأهمية الالتزام بمناطق الوقوف المخصصة للشاحنات، حيث وفرت الهيئة 14 استراحة مخصصة للشاحنات في مختلف مناطق الإمارة، وذلك في سبيل توفير أعلى سبل الراحة لسائقي الشاحنات لا سيما خلال فترات حظر مرور الشاحنات على بعض الطرق في الامارة، وخفض الحوادث الناجمة عن حركة الشاحنات، والممارسات المخالفة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق.

وتدعو الهيئة شركات الشحن وسائقي الشاحنات إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية والتشغيلية، حيث يُعد الوقوف العشوائي للشاحنات ضمن حرم الطريق أو على الشوارع الرئيسية مخالفة صريحة. وتبدأ الغرامات المالية من 5,000 درهم، وتتضاعف في الحالات المتكررة أو الجسيمة لتصل إلى 200,000 درهم، وذلك بحسب نوع المخالفة وتأثيرها على السلامة والانسيابية المرورية، ووفقاً لأحكام قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (54) لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل في حرم الطريق".

الجدير بالذكر أن الهيئة، وفي إطار تعزيز السلامة والانسيابية المرورية، والحد من الوقوف العشوائي للشاحنات على الطرق الرئيسية، وتحسين تجربة مستخدمي الطريق وفق أفضل الممارسات العالمية، قامت بتحديد مواقع مخصصة لاستراحات الشاحنات في عدد من المناطق الاستراتيجية في الإمارة، حيث تضم هذه الاستراحات مواقف ومرافق وخدمات متنوعة تلبي احتياجات سائقي المركبات الثقيلة وشركات النقل، وتشمل مصليات، ومحطات لتعبئة الوقود (الديزل)، ومتاجر ومطاعم، وورشاً لصيانة الشاحنات، ومناطق مخصصة لراحة السائقين، كما أولت الهيئة اهتماماً بتوزيع هذه الاستراحات على الطرق السريعة والرئيسية بما يضمن سهولة الوصول إليها ويوفر بيئة آمنة وملائمة للسائقين.