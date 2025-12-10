مناقشة تنظيم استخدام وسائل التنقّل الشخصية ودراجات التوصيل بدبي



نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مختبر ابتكار تحت عنوان «تنظيم وحوكمة استخدام وسائل التنقّل الشخصية ودراجات التوصيل»، وذلك في مقر جامعة برمنغهام بدبي، بمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية المعنية بتنظيم قطاع وسائل التنقّل الشخصية وخدمات التوصيل، وشركات التوصيل العاملة في الإمارة.



وأسفر المختبر عن توليد أكثر من 40 فكرة ومبادرة استعرضتها الفِرق المشاركة، واختيرَ منها 9 أفكار لتكون من ضمن الخطة الاستراتيجية لتنظيم وحوكمة استخدام وسائل التنقّل الشخصية ودراجات التوصيل، وقد تمحورت جميعها حول إنشاء قاعدة بيانات مركزية، ومناقشة سلوكيات وممارسات السائقين، والسياسات والإجراءات الخاصة بالتوعية.