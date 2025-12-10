شرطة دبي تنفذ 3 استراتيجيات تخصصية لتعزيز السلامة المرورية

استعرضت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي حصيلة إنجازاتها ومؤشراتها الاستراتيجية، التي عكست تطور الأداء الميداني والرقمي في تحقيق السلامة المرورية، والحد من الحوادث، حيث نفذت 3 استراتيجيات تخصصية مرورية، هي: استراتيجية السلامة المرورية بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، والاستراتيجية التخصصية للحد من الحوادث المرورية، والاستراتيجية التخصصية لسلامة الطرق، وذلك ضمن توجهات القيادة العامة لشرطة دبي نحو «طرق أكثر أماناً ومستقبل مروري ذكي».

جاء ذلك خلال اطلاع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على سير العمل في الإدارة العامة للمرور، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة، ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور.

واستعرضت الإدارة العامة للمرور جملة من الإنجازات الاستراتيجية، ومجموعة من المشاريع الريادية.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن ما حققته الإدارة العامة للمرور من مؤشرات إيجابية وإنجازات نوعية يعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على رفع مستويات السلامة المرورية، وخفض نسب الوفيات والحوادث على طرق الإمارة، من خلال منظومة عمل متكاملة، تقوم على التخطيط الذكي، والتعاون المؤسسي، والجاهزية الميدانية، والتقنيات الحديثة.