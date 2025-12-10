إطلاق مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين بدبي 2026

أعلنت «محاكم دبي» عن استكمال الاستعدادات التنظيمية والتقنية واللوجستية لإطلاق «مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين»، تمهيداً لافتتاحه وإطلاق عملياته رسمياً مع بداية شهر يناير المقبل.

ويأتي إطلاق المركز في إطار التوجّه الاستراتيجي لإمارة دبي نحو تبني آليات قضائية مبتكرة تسهم في حماية حقوق المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مع التركيز على مواكبة النمو في القطاعات الحيوية ومن ضمنها بناء وتشييد المساكن.

وقال إبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ في محاكم دبي: «يشكل مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين خطوةً نوعية في مسار تطوير حلول قضائية ذكية ومُبتكرة، حيث تم تصميمه ليكون بمثابة منصة متكاملة للتوصّل إلى التسويات لمنازعات بناء المنازل عبر منهجية تقوم على الحلول الودية والوساطة المتخصصة، قبل تفاقم الخلافات ووصولها إلى أروقة المحاكم.

وأضاف: يتجاوز المركز كونه منبراً لتسوية النزاعات، ليشكل أداة عدلية بالغة الأهمية في تقليص المدة الزمنية للتسويات والفصل في المنازعات المتعلقة ببناء منازل المواطنين التي لا تتجاوز قيمتها عشرة ملايين درهم، والتخفيف عن كاهل المحاكم، والحد من التكاليف المادية والمعنوية التي عادة ما ترافق التقاضي المطول، وتكمن غايتنا من وراء إطلاق المركز في تحقيق العدالة بسرعةٍ وكفاءة، بما يتماشى مع رؤية محاكم دبي المتمثلة في ريادة وعدالة قضائية لمدينةٍ عالمية، ويواكب تنامي مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد والابتكار.

وأكدت محاكم دبي أن الفترة المتبقية حتى تاريخ الإطلاق الرسمي ستكرس لاستكمال كافة الاستعدادات، بما في ذلك التأهيل والتدريب، حيث تم إلحاق الموظفين من المركز بعدة دورات تدريبية تشمل دبلوم الصلح في معهد دبي القضائي، ومنها برنامج تدريبي في الوساطة الدولية المعتمدة بالتعاون مع دائرة الشؤون القانونية في إمارة دبي، وكما نظمت محاكم دبي ورش تدريبية نوعية متعددة لتمكين وتأهيل العاملين في المركز من المصلحين المهندسين والإداريين.

تم التعاون مع بلدية دبي وذلك بتزويد المركز بكوكبة الموظفين المختصين ذات خبرة واسعة في مجال الهندسة وما يتعلق ببناء المنازل، مما يسهم في دقة وجودة العمل بإعداد التقارير الفنية في المركز.

ويستهدف المركز المواطنين المقبلين على بناء منازلهم، والذين لا تزال منازلهم في مرحلة الإنشاء، وأولئك الذين استلموا منازلهم حديثاً، بالإضافة إلى شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، وسيتم تجهيز المركز بأحدث التقنيات وقاعات الوساطة المتخصصة، حيث سيركز اختصاصه بشكلٍ حصري على النزاعات الناشئة عن عقود بناء وتشييد وتصميم وتوريد مواد للمنازل المملوكة للمواطنين في إمارة دبي، متجنباً بذلك التعقيدات التي قد تُصاحب المنازعات العقارية التجارية الأوسع نطاقاً.