«جائزة التميز الحكومي العربي» تبحث توجهات المرحلة المقبلة

14000 مشاركة في الدورات السابقة للجائزة

6600 طلب ترشيح تم استلامها والفائزون 91

عقد مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي اجتماعه في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس مجلس الأمناء، وحضور أعضاء المجلس بتشكيلته الجديدة.

ناقش المجلس خلال اجتماعه أبرز التوجهات للجائزة في المرحلة المقبلة وآليات تعزيز دورها في تسليط الضوء على التجارب الناجحة والممارسات المميزة في العالم العربي لخدمة الناس وتحسين حياتهم وتعميم هذه التجارب الناجحة لإلهام الحكومات في هذه الدول.

كما أكد المجلس على تعزيز دور الجائزة لنشر أفضل الممارسات والمعارف والنماذج المبتكرة ودورها كمنصة عربية للاحتفاء بالجهود المتميزة في الإدارة الحكومية.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على فئات الجائزة المكونة من 16 فئة والإنجازات التي حققتها خلال دوراتها السابقة، حيث بلغت المشاركات نحو 14 ألف مشاركة خلال هذه الدورات عكست رغبة في التبادل المعرفي لأفضل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الحكومية العربية، كما تم استلام أكثر من 6600 طلب ترشيح، وكان إجمالي عدد الفائزين 91 يمثلون نماذج عربية ملهمة استطاعت أن تقدم حلولاً مبتكرة لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس أمناء الجائزة: معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، الأمين العام للجائزة، والسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وإبراهيم سلمان الحمادي، الذي تم اختياره كعضو ومقرر مجلس أمناء الجائزة.