«دبي الرقمية» تحصل على اعتماد 6 نجوم من معهد الابتكار العالمي

أعلنت هيئة دبي الرقمية عن حصولها على اعتماد الستة نجوم عالي المستوى من معهد الابتكار العالمي (GInI)، لتكون بذلك ضمن قائمة النخبة من المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الابتكار، ومن شأن هذا الإنجاز أن يسهم في تعزيز مكانة دبي كمرجع عالمي للتحول الرقمي والابتكار الحكومي.

وأشاد حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، بالجهود الحثيثة التي أفضت إلى تحقيق هذا الإنجاز الكبير وقال: «إن حصولنا على اعتماد الستة نجوم من معهد الابتكار العالمي ليس مجرد تكريم مؤسسي، بل هو تأكيد على نضج منظومتنا في إدارة الابتكار وتحويله إلى قيمة مضافة تنعكس بشكل فعلي على مختلف القطاعات، وتصب في هدف تسهيل حياة الناس وتعزيز سعادتهم».

وأضاف: «نحن في دبي الرقمية ننظر إلى الابتكار بوصفه نهجاً دائماً وعملية تطور مستمرة، وليس مشروعاً مؤقتاً.

إنه الركيزة التي تقوم عليها جاهزية دبي للمستقبل، والمحرك الذي يدفع مسيرتنا نحو التحول الرقمي الشامل.

وبهذه القناعة الراسخة، سنواصل تمكين العقول المبدعة، وتعزيز ثقافة التطوير المستمر، واضعين نصب أعيننا ترسيخ مكانة دبي كمنصة عالمية تحتضن الأفكار المبتكرة وتحولها إلى واقع ملموس يخدم الإنسان ويصنع الفارق في عالم يموج بالمتغيرات المتسارعة».

وتمتاز المؤسسات الحاصلة على اعتماد الستة نجوم بامتلاكها مستوى استثنائي من النضج في إدارة الابتكار، بما يشمل منظومات فعالة لتوليد الأفكار، وتخصيص ذكي للموارد، وقياس فعال لأثر الابتكار، وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة عبر التحسين المستمر.