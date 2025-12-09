ضاحي خلفان يبحث وبروفيسور عالمي التعاون بين المؤسسات الأمنية والأكاديمية



استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بمكتبه أمس، البروفيسور هو إنج سينج، الأكاديمي البارز المتخصص في دراسات المحيط الهندي والأنثروبولوجيا التاريخية.

وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الأمنية والأكاديمية، والاطلاع على أحدث الأبحاث المتعلقة بالتاريخ الاجتماعي للمنطقة. وأثنى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على القيمة المعرفية العالية لأبحاث البروفيسور سينج.

والبروفيسور هو إنج سينج، أكاديمي مشهور عالمياً في مجال الأنثروبولوجيا الاجتماعية والتاريخية، عمل سابقاً كأستاذ في جامعة ديوك.

تُركز أبحاثه على شبكات التجارة الإسلامية العالمية وتاريخ المنطقة. وحضر اللقاء اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.