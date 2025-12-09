مشاركة الركاب في مركبات الأجرة بمواقع تجريبية في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توسيع نطاق خدمة مشاركة الركاب بمركبات الأجرة لفترة تجريبية لمدة 6 أشهر، وستنطلق التجربة خلال الفترة القادمة بعد النجاح الهائل، الذي حققته هذه المبادرة منذ إطلاقها العام الماضي من ابن بطوطة مول في دبي إلى الوحدة مول في أبوظبي، والتي شهدت إقبالاً من الجمهور من مختلف شرائح المجتمع عليها باعتبارها وسيلة تنقل سهلة وسريعة وبكلفة معقولة.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «حققت الخدمة منذ انطلاقها العام الماضي من ابن بطوطة مول في دبي إلى الوحدة مول في أبوظبي، نسبة نمو هائلة بلغت (228 %) في عدد الركاب، الذين أقبلوا على استخدامها للتنقل بين الإمارتين وهو ما حفزنا لتوسيع نطاقها تجريبياً لتشمل موقعين إضافيين هما: (مطار آل مكتوم الدولي) ومنه إلى دبي مارينا مول ومحطة مترو الخليج التجاري وجزيرة نخلة جميرا محطة مونوريل أتلانتس، ومن (مركز دبي التجاري العالمي) إلى محطة مترو الخليج التجاري، ومحطة حافلات السطوة ودبي مارينا مول».

وأضاف شاكري: «تأتي إضافة مواقع جديدة ولفترة تجريبية بناء على إجراء دراسات ميدانية وتحليل عملي للمسارات المحتملة لخدمة مشاركة تنقل الركاب بمركبات الأجرة في الإمارة، وذلك بهدف تقليل كلفة التعرفة على الركاب، لا سيما أولئك الذين يستخدمون هذا النوع من النقل في الإمارة».

وتهدف الهيئة من خلال إطلاق هذه المبادرة إلى: الإسهام في تقليل الازدحام المروري على الشوارع والطرق وذلك من خلال مشاركة الركاب في مركبة أجرة واحدة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز انسيابية الحركة المرورية، ويعود على البيئة بفوائد منها تقليل البصمة الكربونية، والإسهام في الحد من ظاهرة النقل غير المرخص.