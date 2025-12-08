«إقامة دبي» توقّع مذكرة تفاهم لتنمية الكفاءات وتطوير البرامج

وقعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، مذكرة تفاهم مع جامعة ميدلسكس دبي، في خطوة تعكس التزام الطرفين ببناء مسارات تعاون معرفية تدعم تنمية الكفاءات الحكومية وتطوير برامج تعليمية نوعية تعزز الأداء المهني وترسخ ثقافة التعلم المستمر داخل بيئة العمل الحكومي.

وجرى توقيع المذكرة بحضور الطرفين، حيث وقعها عن إقامة دبي اللواء عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، فيما وقعها عن جامعة ميدلسكس دبي البروفسور سيدوين فيرنانديز، نائب رئيس الجامعة ومديرها.

وتمثل هذه الخطوة امتداداً لجهود الدولة في بناء شراكات فعالة مع مؤسسات أكاديمية رائدة، بما يضمن تطوير برامج تدريبية متقدمة تلبي الاحتياجات الفعلية للعمل الحكومي المعاصر.

وبموجب هذه المذكرة، سيعمل الجانبان على إعداد برنامج دبلوم متخصص في الإدارة الرياضية، يجمع بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، ويزود موظفي إقامة دبي بالمهارات والمعرفة اللازمتين لإدارة الفعاليات والبرامج الرياضية بطرق مبتكرة تعكس تطلعات دبي في تعزيز جودة الحياة المجتمعية. كما تشمل أطر التعاون تصميم المناهج بشكل مشترك، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات تقييم تمنح الموظفين شهادة وفق المعايير الأكاديمية لجامعة ميدلسكس دبي. وقال اللواء عوض العويم، إن إقامة دبي تضع تطوير الموظف في مقدمة أولوياتها، وأضاف: «نعمل باستمرار على توفير بيئة محفزة للمعرفة تتيح لموظفينا فرصاً تعليمية تواكب تطلعات دبي وترتقي بجاهزية كوادرنا. هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو برامج تدريبية أكثر تخصصاً وتأثيراً، تعزز أداء فرقنا وتدعم مكانة دبي وجهة رائدة في تطوير العمل الحكومي».

وأعرب البروفيسور سيدوين فيرنانديز، عن سعادته بالتعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، لتطوير برنامج أكاديمي ينسجم مع المعايير الدولية، ويوفر للموظفين فرصاً تطبيقية تعزز مهاراتهم في إدارة الرياضة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستسهم في دعم رؤية دبي، المتوافقة مع أجندتها الاقتصادية D33، في بناء حكومة مبتكرة قائمة على المعرفة وتضع التطوير المستمر في مقدمة أولوياتها.

وتختتم هذه المذكرة بتأسيس إطار مستدام للتعاون الأكاديمي بين الطرفين، يعزز جاهزية الموظفين بالمهارات المستقبلية، ويرسخ مكانة الإمارات العربية المتحدة دولة تستثمر في الإنسان وترسخ نهجاً حكومياً يقوم على التعلم، والابتكار، وبناء شراكات مؤثرة تدعم مسيرة التطور المؤسسي.