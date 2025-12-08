«كهرباء دبي» تجدد «الأيزو» في إدارة الامتثال

جددت هيئة كهرباء ومياه دبي شهادة الجودة العالمية (الأيزو) (ISO 37301:2021) في إدارة الامتثال، التي حصلت عليها عام 2023 وكانت من أوائل الجهات المحلية والعالمية التي تحصل على هذه الشهادة.

وتسلم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي شهادة الجودة العالمية (الأيزو) في إدارة الامتثال في المكتب الرئيسي للهيئة، بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، والدكتور علي المويجعي نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة بالهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «نسير وفق رؤى وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للوصول إلى أعلى مستويات العمل الحكومي.

وانسجاماً مع المبادئ الثمانیة لدبي ووثیقة الخمسین التي أطلقها سموه والأھداف الاستراتیجیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة، نعتمد في الھیئة إطاراً عالمیاً لإدارة الامتثال، ونلتزم بالابتكار والكفاءة لتعزیز الحوكمة المؤسسیة وضمان الامتثال المستدام وترسیخ أعلى معاییر الشفافیة والمسؤولیة التنظیمیة.

ونولي أھمیة قصوى للامتثال باعتباره أحد الركائز الأساسیة لعملنا المؤسسي، ونحرص على التطبیق الشامل والدقیق لجمیع متطلبات الامتثال، لترسیخ ثقة المتعاملین وسمعة الھیئة بوصفھا جھة موثوقة وشفافة». بدوره، أشار المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، إلى أنه خلال عام 2024، لم يتم تسجيل أي مخالفات، ما يعكس التزام الهيئة بأعلى معايير الحوكمة والامتثال والمتطلبات التنظيمية.