«الإمارات نظيفة» تنطلق في دبي بمشاركة مجتمعية غير مسبوقة

انطلقت الدورة الرابعة والعشرون من حملة «الإمارات نظيفة»، التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، في رحلتها الوطنية بدءاً من دبي بنشاط استثنائي، مُضفيةً أجواءً حماسيةً على ما يتوقع أن تكون إحدى أكثر دورات الحملة تميزاً حتى الآن.

وأثار الإطلاق المرتقب حماساً واسع النطاق في أوساط المجتمع، مدعوماً بالحضور القوي للشركاء المؤسسيين والمتطوعين الذين اجتمعوا بروحٍ مشتركةٍ من الطموح لتعزيز التطلعات البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة. كان الجو العام احتفالياً، ويتناسب تماماً مع «عام المجتمع»، ويعكس الوحدة والالتزام والفخر الجماعي. وستجوب هذه الحملة الوطنية البارزة جميع الإمارات السبع، وستبلغ ذروتها في 16 ديسمبر في أبوظبي، مؤكدةً بذلك دورها كركيزة أساسية في العمل البيئي في الدولة.

وبشراكة فعالة مع بلدية دبي، أُقيم حفل الافتتاح أمس واستقطبت الحملة 8,500 من المشاركين حيث اجتمعوا في منطقة بر الروية قبل أن يتفرقوا عبر عدة مناطق محددة، تغطي أكثر من 12 كيلومتراً من التضاريس الطبيعية، وأثمرت جهودهم عن جمع وفرز وإعادة توجيه كميات كبيرة من النفايات بكفاءة إلى مرافق إعادة التدوير، ما أحدث أثراً بيئياً فورياً وقابلاً للقياس وعزز القدرة التحويلية للعمل الجماعي.

وتم تزويد المتطوعين بقمصان وقبعات وقفازات قطنية وأكياس قمامة قابلة للتحلل الحيوي، مصممة بشكل مستدام، ما يعكس التزام المجموعة الراسخ بتقليل المواد أحادية الاستخدام والدعوة إلى ممارسات سليمة بيئياً في كل مرحلة من مراحل الحملة، وقد جمعوا معاً 5570 كجم من النفايات العامة، إضافة إلى 1000 كجم من الورق، و350 كجم من البلاستيك، و50 كجم من علب الألومنيوم، و500 كجم من الخردة المعدنية، و500 كجم من الزجاج.