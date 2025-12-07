فعاليات «الوارفة» و«الدانة».. تجربة تجمع بين التذوق والتسوق وروح المجتمع

أكدت مؤسسة فرجان دبي دعمها لروّاد الأعمال والمشاريع الوطنية الإماراتية خلال احتفالات عيد الاتحاد، التي بدأت مطلع الشهر وتختتم فعالياتها اليوم في منطقتي الخوانيج وجميرا، حيث تشهد فعاليتا الوارفة والدانة مساحات مبتكرة تحتضن المشاريع الوطنية، وتسلّط الضوء على أصحاب المواهب وروّاد الأعمال من مختلف الأعمار.

وحرصت المؤسسة على دعم روح ريادة الأعمال لدى الأجيال الجديدة من خلال إتاحة المجال أمام «الهوامير الصغار» لعرض مشاريعهم الإبداعية ضمن الفعاليات. ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع دور فرجان دبي في تعزيز ثقافة المبادرة والابتكار لدى الأطفال، وتشجيعهم على خوض تجارب ريادية مبكرة تنمّي مهاراتهم، وتغرس فيهم قيم الاعتماد على الذات والمساهمة الإيجابية في المجتمع.

وتشهد الفعاليات مشاركة واسعة لـ23 مطعماً و16 محلاً، جميعها مشاريع إماراتية خالصة من دبي، تبرز الهوية الإماراتية في تفاصيلها، وتُظهر قدرة أبناء الدولة على تحويل شغفهم إلى مشاريع مُلهمة. ويقدّم أصحاب المطاعم وروّاد الأعمال المشاركون تجربة تعكس الروح الإماراتية في المأكولات والمنتجات المعروضة.

وفي فعالية الوارفة التي أقيمت بمنطقة الخوانيج، شاركت 8 محلات و10 مطاعم مميزة يملكها رواد أعمال إماراتيون من دبي. وتهدف المشاركة إلى دعم المواهب الوطنية، وإبراز التنوع الثقافي والابتكاري في المدينة من خلال تجربة تجمع بين التذوق والتسوق والتفاعل الاجتماعي في أجواء تعزز الهوية الإماراتية. أما في فعالية الدانة بمنطقة جميرا، فتشارك 8 متاجر و13 مطعماً لروّاد أعمال إماراتيين، بينما تقام مساحة الهوامير الصغار التي تتيح لأكثر من 30 مشروعاً للأطفال عرض أفكارهم التجارية ومنتجاتهم أمام الجمهور. وتوفر هذه المساحة منصة حيوية تسهم في إبراز مواهب الأطفال وتشجيعهم على دخول عالم ريادة الأعمال منذ سن مبكرة، بما يعزز التواصل والتفاعل بين الجيل الناشئ والمجتمع المحلي في أجواء تجمع أهل دبي.