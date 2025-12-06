الموسم الخامس من «سوق المزارعين» ينطلق في الحديقة القرآنية اليوم

ويعود الموسم الخامس من السوق، بإضافةٍ استثنائية للمزارعين والزوار، حيث سيفتح أبوابه يومي السبت والأحد من كل أسبوع، لغاية 8 فبراير من العام القادم 2026، من الساعة 4:30 عصراً وحتى 9 مساءً، مانحاً سكان وزوار دبي فرصة للاستمتاع بأجندة ثرية وتفاعلية، مليئة بالتجارب المثالية والمنتجات الزراعية الإماراتية الطازجة، من المصدر مباشرةً، مع أجواء احتفالية تُميز السوق الذي بات إحدى فعاليات الشتاء في دبي، وذلك لما يضمه من أنشطة مُصمَّمة بعناية لتلائم كافة فئات الزوار.
أجندة ثرية
كما سيضم مجموعة أنشطة توعوية حول الزراعة المستدامة، إلى جانب ورش تفاعلية للأطفال والعائلات، حول أبرز الممارسات الزراعية المستدامة.
بالإضافة إلى توفير خدمات متكاملة للمزارعين، مثل الاستشارات والدورات التدريبية والإرشاد الزراعي، إلى جانب وجود 8 مطاعم ومقاهٍ لتقديم مختلف أنواع الأطعمة والمشروبات.
وقال محمد عبد الرحمن أهلي مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي بالإنابة: «سوق المزارعين ينطلق مجدداً في موسمه الخامس، ضمن الحديقة القرآنية، ليرحب بالزوار بأنشطة ترفيهية حافلة بالتجارب المجتمعية التفاعلية لجميع أفراد الأسرة، التي تجمع بين التسوق والترفيه، تعكس مكانته منصة زراعية ومجتمعية نابضة بالحياة، مفتوحة للجميع، ليتسوقوا منتجات طازجة مباشرةً من مشاريع المزارعين المحليين في دبي»، مضيفاً: «سوق المزارعين مساحة متكاملة، تمزج بين المشاركة المجتمعية، ودعم المزارعين الإماراتيين، بما يجسّد التزامنا في بلدية دبي بتطوير قطاع الزراعة المحلية، وفتح قنوات تواصل وتسويق مباشرة لأصحاب المشاريع الزراعية الصغيرة، إضافةً إلى تشجيع مجتمع دبي على زيارة السوق، ودعم المنتجات المحلية، في أجواءٍ من الترفيه التي تثري لحظاتهم، وتعزز رفاهية المدينة وجاذبيتها، وجَودة الحياة التي توفرها».
وكان الموسم الرابع من السوق قد استقبل 102,625 زائراً، حيث حظي الزوار بفرصة شراء مجموعة واسعة من المنتجات المحلية الطازجة، تشمل الخضراوات، والفواكه، ومنتجات الألبان، والعسل، والتمور، ما يسهم في تعزيز ثقافة دعم المنتج المحلي بين فئات الجمهور.