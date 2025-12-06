الموسم الخامس من «سوق المزارعين» ينطلق في الحديقة القرآنية اليوم

تنطلق اليوم، فعاليات الموسم الخامس من «سوق المزارعين»، في الحديقة القرآنية بمنطقة الخوانيج، إحدى المبادرات المجتمعية الرائدة، التي تنظمها بلدية دبي، لتجمع المزارعين الإماراتيين في منصة واحدة، بهدف عرض منتجاتهم مباشرةً للسكان، فضلاً عن توفير الدعم الكامل لتطوير مشاريعهم ومزارعهم، وتعزيز مستويات الإنتاج الزراعي المحلي، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة، بما يعزز مكانة دبي مدينة رائدة في جَودة الحياة والتنمية المستدامة.

ويعود الموسم الخامس من السوق، بإضافةٍ استثنائية للمزارعين والزوار، حيث سيفتح أبوابه يومي السبت والأحد من كل أسبوع، لغاية 8 فبراير من العام القادم 2026، من الساعة 4:30 عصراً وحتى 9 مساءً، مانحاً سكان وزوار دبي فرصة للاستمتاع بأجندة ثرية وتفاعلية، مليئة بالتجارب المثالية والمنتجات الزراعية الإماراتية الطازجة، من المصدر مباشرةً، مع أجواء احتفالية تُميز السوق الذي بات إحدى فعاليات الشتاء في دبي، وذلك لما يضمه من أنشطة مُصمَّمة بعناية لتلائم كافة فئات الزوار.

وسيعرض 41 مزارعاً إماراتياً منتجاتهم الزراعية المُنتَجة من مشاريعهم أمام السكان والزوار مباشرةً، من ضمنهم 16 من أصحاب المنتجات والمستلزمات الزراعية، في خطوةٍ تعكس حرص بلدية دبي على دعم الزراعة المحلية، كقطاعٍ استراتيجي هام وواعد في مستقبل الاقتصاد المحلي للإمارة، إضافةً إلى تأكيدها المتواصل على دعم المزارعين المحليين، وتشجيعهم لتطوير مشاريعهم ومنتجاتهم، من خلال توفير مختلف أنواع الدعم من خدمات، وتجهيزات لوجستية، ومستلزمات زراعية، وورش توعوية وإرشادية، ودورات تدريبية واستشارات، تعزز من الممارسات الزراعية المستدامة.

أجندة ثرية

وسيزخر الموسم الجديد من السوق بالعديد من الإضافات والأنشطة الترفيهية الجديدة، تشمل منطقة ألعاب المزرعة، ومنصة الطوابع، وركن تجربة روائح الفواكه، وتجربة شجرة الحكمة، ومختبر النباتات، وحديقة الحيوانات الأليفة، إضافةً إلى عرض الطائرات بدون طيار (الدرون) في اليوم الافتتاحي.

كما سيضم مجموعة أنشطة توعوية حول الزراعة المستدامة، إلى جانب ورش تفاعلية للأطفال والعائلات، حول أبرز الممارسات الزراعية المستدامة.

بالإضافة إلى توفير خدمات متكاملة للمزارعين، مثل الاستشارات والدورات التدريبية والإرشاد الزراعي، إلى جانب وجود 8 مطاعم ومقاهٍ لتقديم مختلف أنواع الأطعمة والمشروبات.

وقال محمد عبد الرحمن أهلي مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي بالإنابة: «سوق المزارعين ينطلق مجدداً في موسمه الخامس، ضمن الحديقة القرآنية، ليرحب بالزوار بأنشطة ترفيهية حافلة بالتجارب المجتمعية التفاعلية لجميع أفراد الأسرة، التي تجمع بين التسوق والترفيه، تعكس مكانته منصة زراعية ومجتمعية نابضة بالحياة، مفتوحة للجميع، ليتسوقوا منتجات طازجة مباشرةً من مشاريع المزارعين المحليين في دبي»، مضيفاً: «سوق المزارعين مساحة متكاملة، تمزج بين المشاركة المجتمعية، ودعم المزارعين الإماراتيين، بما يجسّد التزامنا في بلدية دبي بتطوير قطاع الزراعة المحلية، وفتح قنوات تواصل وتسويق مباشرة لأصحاب المشاريع الزراعية الصغيرة، إضافةً إلى تشجيع مجتمع دبي على زيارة السوق، ودعم المنتجات المحلية، في أجواءٍ من الترفيه التي تثري لحظاتهم، وتعزز رفاهية المدينة وجاذبيتها، وجَودة الحياة التي توفرها».

وكان الموسم الرابع من السوق قد استقبل 102,625 زائراً، حيث حظي الزوار بفرصة شراء مجموعة واسعة من المنتجات المحلية الطازجة، تشمل الخضراوات، والفواكه، ومنتجات الألبان، والعسل، والتمور، ما يسهم في تعزيز ثقافة دعم المنتج المحلي بين فئات الجمهور.