شرطة دبي تضبط سائحاً وتحجز مركبة مستأجرة استخدمها في استعراض خطير

تمكنت شرطة دبي من ضبط سائح وحجز مركبة مستأجرة استخدمها في استعراض خطير على أحد منحنيات شارع الشيخ زايد، مهدداً بقيادته المتهورة سلامة مستخدمي الطريق، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل، يُظهر المركبة وهي تنحرف بشكل مفاجئ، وتصدر عنها انزلاقات خطرة، تُعدّ من السلوكيات المرفوضة قانوناً، والمُهدِّدة للأرواح.

وتفصيلاً، أوضح العميد جمعة سالم بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الفرق الضبطية في الإدارة العامة للمرور، وبالتعاون مع إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ضبطت المركبة، بعد رصد السائق وهو يقوم بحركات استعراضية متهورة، متباهياً بقدراته في القيادة، ومُعرِّضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر المباشر.

إجراءات

وأوضح العميد جمعة بن سويدان أن هذا النوع من السلوكيات، يُعد من المخالفات الجسيمة، التي تشكل خطراً مباشراً على السائقين والمارة، على حد سواء، مؤكداً أنه من خلال إجراءات الاستدلال، تبين أن السائق حضر إلى الدولة بصفته سائحاً، وأن المركبة تابعة لأحد مكاتب تأجير السيارات.

وتابع: «اتخذت شرطة دبي الإجراءات القانونية، وحجزت المركبة وفقاً للإجراءات الرادعة المعمول بها، واستناداً إلى قانون السير والمرور الاتحادي، الذي يجرّم قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر.

وتنص المادة القانونية ذات الصلة، على معاقبة المخالف بغرامة قدرها 2000 درهم، وتسجيل 23 نقطة مرورية، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 60 يوماً، باعتبار هذه المخالفة من السلوكيات الخطرة التي تستوجب التعامل الحازم، حفاظاً على الأرواح والممتلكات».

وأضاف أن القيادة الاستعراضية أو ما يُعرف بـ «التفحيط في المنحنيات»، تُعد من السلوكيات المتهورة، التي قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة، وحدوث حوادث خطيرة، قد تسفر عن إصابات بليغة أو وفيات، فضلاً عن احتمال تسببها بأضرار للممتلكات العامة والخاصة.

تهور

وحذر مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي سائقي المركبات بأنواعها من القيادة بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب قائديها في حال تعريضهم لحياتهم الشخصية أو حياة الآخرين، أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالطريق، حيث يتم إيقافهم، وحجز مركباتهم، وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وشدد على عدم تهاون أفراد الشرطة في التصدي لمرتكبي المخالفات، حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن 80 % من مرتكبي هذا السلوك، تعرضوا لحوادث بليغة، نتجت عنها وفيات أو إصابات بالغة، مناشداً في الوقت ذاته أفراد المجتمع بالتعاون مع الشرطة، والإبلاغ عن الظواهر السلبية، عبر خدمة التطبيق الذكي «عين الشرطة»، أو الاتصال بخدمة «كلنا شرطة» على الرقم 901.