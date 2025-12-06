شرطة دبي تحتفي بـ 12 عاماً على تدشين دورياتها الفارهة

احتفت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بمرور 12 عاماً على تدشين دورياتها الفارهة، وذلك في احتفال نُظم أمام مبنى أبراج الإمارات في دبي، تحت شعار «12 عاماً... سياحة أمنية مستدامة»، بحضور العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمقدم محمد عبد الرحمن، من إدارة الشرطة السياحية، والنقيب راشد نغماش المنصوري، رئيس قسم الدوريات الأمنية السياحية، وكوروش منصوري، مدير شركة منصوري ميدل إيست للسيارات الفخمة والمستعملة، وعدد من موظفي الطرفين.

وشهدت فعاليات الاحتفال الكشف عن دورية جديدة ضمّتها القيادة العامة لشرطة دبي إلى أسطول دورياتها الفارهة، وهي «فيراري بوروسانغوي – منصوري»، «Ferrari Purosangue»، المُعدَّلة من قبل شركة «منصوري»، إحدى الشركات الرائدة في مجال تعديل وتزويد السيارات الفارهة، ومقرها ألمانيا.

ودشّن العميد سعيد الهاجري الدورية الفارهة واطلع على مواصفاتها، حيث تُعد من الإنتاجات المحددة جداً، وتحتوي على محرك V12 سعة 6.5 لترات، وقدرة 755 حصاناً، وعزم 730 نيوتن-متر، وتسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة خلال 3.1 ثوانٍ، وتبلغ سرعتها القصوى 320 كم/ساعة.

وأقدمت شركة منصوري على إحداث تعديل كامل للهيكل والكربون الخارجي بالدورية، يتضمن جناحاً خلفياً وصداماً أمامياً رياضياً، وإضافة عجلات من نوع «Forged FC.5»، وإضافة جلد فاخر وكربون، و«مقود منصوري»، ودواسات رياضية، وأحزمة بشعار «منصوري»، وصوت عادم رياضي وعالٍ.

وتُعد «فيراري بوروسانغوي - منصوري» واحدة من أصل 7 سيارات مُعدلة من ذات الطراز حول العالم.

وأشاد العميد سعيد الهاجري بالتعاون الوثيق مع شركة منصوري، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى من خلال إدخال السيارات الفارهة إلى أسطولها لتعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية المهمة، مثل برج خليفة، و«بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، و«جي بي آر»، وغيرها من المناطق، إلى جانب الارتقاء بكافة السيارات المستخدمة في شرطة دبي وتحديثها.

وحول الاحتفالية بمرور 12 عاماً على تدشين الدوريات الفارهة في أسطول شرطة دبي، أكد المقدم محمد عبد الرحمن أن هذا الاحتفال يأتي تتويجاً لجهود عمل مستمرة ساهمت خلال السنوات الماضية في الارتقاء بالخدمات الشرطية والأمنية التي عززت سمعة إمارة دبي، وجعلتها وجهة سياحية عالمية، وتُعبر عن مدى الرفاهية والأمان اللذين تتمتع بهما الإمارة.

وأوضح أن شرطة دبي دشّنت أول دورية فارهة لها في العام 2013، وكانت من نوع «لامبورغيني»، وكان لهذا التدشين أثر عالمي كبير، وأحدث سمعة مرموقة لشرطة دبي وإمارة دبي في المجالين السياحي والأمني.

من جانبه، أكد النقيب راشد نغماش المنصوري أن الدوريات الفارهة تقوم بمهام يومية في المناطق السياحية للتعريف بالخدمات الشرطية، وتحرص دائماً على التواصل مع السياح من مختلف دول العالم من أجل الاستماع إلى استفساراتهم واقتراحاتهم وخدمتهم ليعيشوا تجربة سياحية استثنائية في إمارة دبي.

وأكد أن الشرطة السياحية عبر دورياتها الفارهة تمكنت خلال السنوات الثلاث الماضية من المشاركة في 1184 فعالية سياحية على مستوى إمارة دبي، بينها 329 فعالية في العام الجاري 2025، و440 فعالية خلال العام 2024، و416 فعالية خلال العام 2023.

وبين أن الفعاليات التي شاركت فيها الدوريات الفارهة تنوعت بين معارض محلية ودولية، وطلبات وصلت إلى الشرطة، واستقبال شخصيات هامة، ومرافقة مواكب، وفعاليات رياضية واجتماعية وتعليمية ووطنية وتجارية وغيرها.