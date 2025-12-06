شرطة دبي تعزز مشاركة طلبة الجامعات في مبادرة «على دربك»

عقدت شرطة دبي اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من طلبة الجامعات والكليات، وذلك بالتعاون مع مجلس طلبة الجامعات والكليات في شرطة دبي، بهدف تعريفهم بمبادرة «على دربك» ومجالات عملها المتنوعة.

وخلال الاجتماع، قدّم كل من النقيب خالد بركات، والملازم أول خديجة البلوشي، عرضاً تفصيلياً تناول أهداف المبادرة والمحاور الرئيسية التي تعمل عليها، إضافة إلى استعراض الخدمات التي توفرها المبادرة، والقنوات المعتمدة لتقديمها للطلبة والجمهور.

كما تضمن العرض إبراز الدور المحوري الذي يؤديه فريق التطوع باعتباره أحد العناصر الداعمة لتحقيق مستهدفات المبادرة وتعزيز أثرها المجتمعي.

وأعرب ممثلو المبادرة عن تقديرهم للتفاعل الإيجابي من الطلبة، وحرصهم الواضح على الانضمام إلى الفرص التطوعية المتاحة ضمن المبادرة، مؤكدين أن مشاركة الطاقات الشابة تعد عنصراً أساسياً في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز دور المبادرات المجتمعية في خدمة المجتمع.

واختتم الاجتماع بتأكيد أهمية استمرار التعاون مع الجامعات والكليات، وترسيخ مشاركة الطلبة في مختلف المبادرات التطوعية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة وتعزيز الأثر المجتمعي لمبادرة «على دربك».