"مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".. عطاء يصنع الفارق في حياة المجتمعات ودعم أهل غزة أولوية رئيسية

تواصل مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ترسيخ مكانتها كمؤثر رئيسي في العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم، بما يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في استدامة العطاء وفتح آفاق غير محدودة أمام العمل الإنساني، حيث تسهم برامج وجهود مؤسسة المبادرات، في تمكين المجتمعات الأكثر احتياجاً والارتقاء بواقعها عبر مشاريع مستدامة في مجالات الغذاء والتعليم والرعاية الصحية، من خلال اعتمادها رؤية شاملة لتحقيق أهدافها الإنسانية، والتطوير الدائم لأساليب العمل وتوثيق التعاون مع جميع المنظمات الدولية والهيئات والجهات المعنية بالعمل الإغاثي والإنساني، لإيصال الدعم للدول والمجتمعات التي تواجه أوضاعاً صعبة.

وتمثل مساعدة قطاع غزة أولوية رئيسية في عمل "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، حيث أعلنت المؤسسة في 25 نوفمبر الماضي، عن إطلاق مبادرة لتجهيز "سفينة محمد بن راشد الإنسانية"، وتوفير أكثر من 10 ملايين وجبة للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة ومساندتهم في ظل الظروف الصعبة الراهنة، وذلك بالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3 التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وتلبية الاحتياجات العاجلة لأهالي القطاع.

وتسعى المؤسسة من خلال المبادرة الجديدة، إلى تجهيز سلال غذائية، وتكفي كل سلة أسرة مكونة من 5 أشخاص ولمدة أسبوع كامل، وتتكون كل سلة من 20 صنفاً تلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر في قطاع غزة، وروعي عند اعتماد قائمة الأصناف، الكمية المناسبة والتنوع والجودة العالية، والقيمة الغذائية المرتفعة التي تناسب مختلف الشرائح العمرية.

ودعت مؤسسة المبادرات جميع أفراد المجتمع في الإمارات للتطوع والمشاركة في تجهيز الوجبات ودعم المبادرة وذلك خلال الفعالية التي تنظمها المؤسسة يوم 7 ديسمبر الجاري في مركز دبي للمعارض ـ إكسبو، عبر الموقع: www.MBRship.ae.

وحظيت دعوة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بتفاعل واسع النطاق، ما يعكس رسوخ ثقافة العطاء في مجتمع دولة الإمارات، ومسارعة أفراده إلى مساندة المبادرات والحملات الإنسانية التي تطلقها الإمارات.

وتمثل مبادرة تجهيز "سفينة محمد بن راشد الإنسانية" خطوة مهمة في سياق الدعم المتواصل من مؤسسة المبادرات للشعب الفلسطيني، حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أكتوبر 2023 بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بقيمة 50 مليون درهم عن طريق مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

وفي يناير 2024 أعلنت مؤسسة المبادرات عن مساهمة بقيمة 43 مليون درهم كمساعدات غذائية مباشرة لقطاع غزة يستفيد منها مليون شخص بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، كما تعهدت "مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في يناير 2024 بتقديم نحو 37 مليون درهم لدعم القطاع الصحي في غزة لمساعدته على توفير المستلزمات الطبية الأساسية للسكان وخصوصاً لفئة الأطفال، فيما تكفلت "دبي الإنسانية" في سبتمبر 2024، بنقل شحنة إغاثة عاجلة لقطاع غزة عبر ميناء العريش المصري تضمنت 71.6 طن من الإمدادات الطبية الأساسية.

وخصصت مؤسسة المبادرات منذ إطلاقها في العام 2015، أكثر من 13.8 مليار درهم لجهود المساعدات والإغاثة الإنسانية، ما ساهم في مساعدة 788 مليون مستفيد في 118 دولة، بفضل جهود 972 ألف متطوع عملوا على إيصال الغذاء والرعاية والتعليم والمساعدات الطارئة ميدانياً.

ووصل إجمالي حجم إنفاق مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، في العام 2024 إلى أكثر من 2.2 مليار درهم، استفاد منها نحو 149 مليون شخص في 118 دولة حول العالم، ضمن خمسة محاور عمل رئيسية هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.

ويعدّ محور المساعدات الإنسانية والإغاثية من أهم المحاور الرئيسية الخمسة، ويهدف هذا المحور إلى توفير المساعدات والإعانات الطارئة والعاجلة في حالات الأزمات والكوارث للمجتمعات المتضرّرة، إلى جانب تقديم كل أشكال المساعدات الخدمية وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن برامج وخطط مستدامة.

وبلغ إجمالي حجم إنفاق المبادرات والبرامج والمشاريع المنضوية تحت مؤسسة المبادرات ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية خلال العام 2024 أكثر من 944 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 37 مليون شخص حول العالم.

ونفذت مؤسسة المبادرات ضمن هذا المحور، عدداً كبيراً من المبادرات والمشاريع والبرامج والحملات التي قدمت المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الطارئة إلى المناطق المنكوبة أثناء الأزمات والكوارث، إضافة إلى إطلاق مشاريع تنموية مستدامة بالشراكة مع منظمات وهيئات إقليمية ودولية.

ومن بين أبرز المبادرات التي شهدها العام 2024، إطلاق "ون بي تاور"، أعلى برج وقفي في الإمارات، بتكلفة 800 مليون درهم، وذلك ضمن مبادرة وقف المليار وجبة، حيث ستخصص عائداته لتوفير شبكة أمان غذائي لملايين البشر حول العالم، كما نفذت المؤسسة مشاريع تنموية وإغاثية في 43 دولة، حيث قدمت مبادرات تعنى بالصحة، والغذاء، والتعليم، والتمكين، استفاد منها أكثر من مليوني شخص.

واستفاد 28.9 مليون شخص حول العالم من حملات وبرامج بنك الإمارات للطعام في العام 2024، وشارك نحو 5000 متطوع في دعم وتنفيذ أنشطة إدارة فائض الطعام وتوزيع الأغذية على المستحقين، ووصل عدد الجهات والمؤسسات الغذائية والخيرية المحلية والدولية المتبرعة إلى 1214 جهة.

وتضطلع "دبي الإنسانية"، وهي أكبر مركز إنساني في العالم، في تمكين المجتمع الإنساني الدولي بالاستجابة السريعة عند حدوث الأزمات، وكفاءتها العالية في إيصال المساعدات من دبي إلى المجتمعات المتضررة في أي مكان من العالم، حيث وصلت كمية المساعدات ومواد الإغاثة التي تم نقلها وتوزيعها بدعم "دبي الإنسانية" في عام 2024، إلى 1255 طناً مترياً.

وأطلقت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في العام 2015، لتكون مظلة حاضنة لمختلف المبادرات والمؤسسات التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على مدى أكثر من عشرين عاماً.

وتنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة تغطي مجالات عملها مختلف القطاعات الإنسانية والمجتمعية والتنموية، مع التركيز على الدول الأقل حظاً والفئات المحتاجة والمحرومة في المجتمعات الهشَّة.

وتهدف المؤسسة إلى تعزيز ثقافة الأمل، والتصدي الفعال لأهم المشكلات الإنسانية والتنموية والمجتمعية الملحة، التي تواجهها مناطق عدة في العالم، مع التركيز على المجتمعات الأقل حظاً، والاستثمار في العنصر البشري بوصفه المورد الحيوي الأهم عبر تمكين المواهب وصقل المهارات والخبرات وبناء كوادر بشرية متعلمة ومدربة ومؤهلة في كافة المجالات التنموية كي يسهموا في قيادة مسيرة التنمية في أوطانهم.

كما تهدف إلى الارتقاء بواقع التعليم في المجتمعات المهمشة والمحرومة، ومكافحة الفقر والأمراض والأوبئة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والمجتمعات.