وفد من «إسعاف دبي» يزور ألمانيا لتطوير وتحديث أسطول مركبات الطوارئ

زار وفد من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، برئاسة مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي للمؤسسة، عدداً من المصانع المتخصصة في تصنيع مركبات الطوارئ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك ضمن خطط المؤسسة لتحديث وتطوير أسطولها وفق أحدث المعايير العالمية.

وعن برنامج الزيارة، أكد جلفار أن هذه الجولة تأتي في إطار التزام المؤسسة بتطوير أسطول مركباتها ورفع جودة الخدمة من خلال الاطلاع على أحدث الابتكارات التي تواكب متطلبات العمل الميداني في إمارة دبي.

وقال: تنطلق جهود فريق عمل المؤسسة من نهج مدروس يهدف لتوفير أعلى مستويات الراحة والسلامة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، لذلك نحرص دائماً على متابعة أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية في مجال مركبات الطوارئ التخصصية، سواء من حيث التصنيع أو التقنيات أو معايير السلامة.

هذه الزيارات تمنحنا رؤية واضحة لتطوير أسطولنا وتبنّي أفضل الحلول التي تدعم جودة الاستجابة الميدانية وتلبي احتياجات إمارة دبي المستقبلية، مما يجعل لدينا أولوية للبحث عن مركبات ذات معايير عالمية عالية توفر استجابة أكثر أمانا وفعالية و تضمن تقديم نقل طبي سلس وآمن يراعي سلامة المريض ويرفع من كفاءة أداء الطواقم الإسعافية في الوقت نفسه.

وأوضح أن الوفد بدأ جولته بزيارة لمصنع متخصص في تصنيع وحدات الدعم، لاستلام مركبة وحدة الدعم الميداني التي تم تطويرها وفق المواصفات المعتمدة للمؤسسة.

كما شملت الجولة أهم المصانع للمركبات التخصصية للاطلاع على أحدث التطورات التي تدعم مشروع تطوير مركبة دعم الطوارئ متعددة الاستخدامات الميدانية التي يمكن أن تخدم البيئات المختلفة والظروف الجوية المتغيرة مع اتخاذ التدابير اللازمة للاستجابة السريعة أثناء تقديم الرعاية الإسعافية.