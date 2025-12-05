الموسم الرابع من «سوق الفريج» ينطلق اليوم في حديقة الورقاء الثالثة

تنطلق اليوم فعاليات الموسم الرابع من «سوق الفريج»، إحدى أبرز المبادرات المجتمعية والترفيهية السنوية التي تنظمها بلدية دبي لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأُسر المُنتجة عبر إتاحة منصات عرض وتسويق مجانية لمنتجاتهم المحلية في بيئة مفتوحة وجاذبة للعائلات، حيث سيستقبل الزوار في محطته الأولى ضمن حديقة الورقاء الثالثة من 5 إلى 14 ديسمبر، ثم في حديقة بحيرة البرشاء من 19 إلى 28 ديسمبر، وأخيراً في حديقة الورود في ند الشبا من 2 إلى 11 يناير 2026 من الساعة 4:30 إلى 10:00 مساءً.

ويعد السوق منصة مجتمعية رائدة ومجهزة توفر فرصاً استثمارية متكاملة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع من المواطنين، وتقدم تسهيلات ترفع من تنافسية مشاريعهم لتقديم أفضل منتج وأقل سعر للمستهلك، فضلاً عن تعزيز الثقة بالمنتجات المنزلية من المشغولات اليدوية والملابس وغيرها من الأطعمة التقليدية والمحلية، حيث خصصت البلدية 40 منفذ بيع كمنصات تجارية لعرض منتجاتهم إضافةً إلى تخصيص كشكين لأصحاب المشاريع الخاصة من المقيمين في المنطقة، فضلاً عن 10 أكشاك لمشاريع الأطعمة والمشروبات.

كما يوفر مساحة ترفيهية شاملة للسكان والزوار ضمن بيئة مجتمعية مفتوحة وجاذبة في حدائق دبي لتعزز التواصل والمشاركة بين الأفراد خلال شتاء دبي، وتتكامل مع جهود بلدية دبي لجعل دبي أكثر جاذبية وجودة للحياة كل يوم.

وإلى جانب تجربة التسوق التي يقدمها، ستوفر بلدية دبي خلال هذا الموسم وجهة عائلية ترفيهية غنية بالأنشطة والفعاليات والعروض الترفيهية والثقافية والفنية التي صممت لتلبي متطلبات جميع الفئات من الأسر والشباب والأطفال، بما في ذلك: عروض حية وورش عمل تفاعلية وتجربة جدارية الموزاييك، وفقرة الذكاء الاصطناعي (Ai generator)، ومناطق مخصصة للأطفال تتيح لهم تجربة أجواء ممتعة وآمنة وألعاب سيارات السباق ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال، إلى جانب أنشطة مصاحبة من أكشاك الأطعمة والمشروبات لإثراء تجربة الزوار، ما يجعل السوق وجهة شاملة تجمع بين التسوق والترفيه.

وفي هذا الصدد، قال محمد عبدالرحمن أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي بالإنابة: «الموسم الرابع من سوق الفريج الوجهة المجتمعية والترفيهية؛ ينطلق بشكل جديد في 3 من أبرز حدائق دبي الغنية بتجربتها الترفيهية وأجوائها ومرافقها الشاملة، ليستهدف تمكين رواد الأعمال المحليين والأسر المنتجة عبر منحهم فرصاً فريدة ومنصات تجارية للترويج عن منتجاتهم، وبناء شبكات تواصل مباشرة مع العملاء تدعم نمو أعمالهم ومشاريعهم.

ملتزمون في بلدية دبي بتطوير المرافق والحدائق العامة لتكون أكثر من مجرد مساحات خضراء، بل وجهات مجتمعية حيوية مصممة بعناية لتقدم تجارب شاملة تجمع بين الترفيه، والتسوق، والتواصل والمشاركة المجتمعية بما يعزز من رفاهية السكان وجودة حياتهم».

وكانت بلدية دبي قد أعلنت عن إضافة استثنائية للموسم الرابع من سوق الفريج، حيث سينظم في ثلاث من أبرز حدائق دبي تبدأ في: حديقة الورقاء الثالثة من 5 إلى 14 ديسمبر، ثم في حديقة بحيرة البرشاء من 19 إلى 28 ديسمبر، وأخيراً في حديقة الورود بمنطقة ند الشبا من 2 إلى 11 يناير 2026، وذلك بعد الإقبال اللافت الذي شهده السوق خلال الموسم السابق، بتسجيله رقماً قياسياً في عدد الزوار وصل إلى 282 ألف زائر، ما يعكس مكانته منصة مجتمعية مميزة في دبي.