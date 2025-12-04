مكتوم بن محمد: رؤية القيادة تشكل ملامح مستقبل دبي كأفضل مدينة في العالم

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، نخبةً من قيادات فرق مبادرة «بُناة المدينة» التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والتي تعمل وفق منهجية موحدة للعمل الحكومي في دبي، تصنع التكامل وتستبق احتياجات الناس وتعيد تشكيل مفهوم الخدمة الحكومية.

وأكد سموه أن الإنسان يأتي في جوهر أولويات العمل الحكومي في دبي، وأن تطوير خدمات متكاملة واستباقية تُعنى بالمواطنين والمقيمين والزوار هو الهدف الذي تُبنى عليه السياسات والخطط، بما يعزز رفاه المجتمع ويخلق تجربة حضرية رائدة عالمياً.

وأكد سموه أن ما لمسه خلال لقائه فرق «بُناة المدينة» يعكس ترسيخ نهج «الحكومة الواحدة» كممارسة يومية في دبي، وهو ما يمنح الإمارة قدرةً استثنائية على صياغة فرص المستقبل وتعزيز تنافسيتها كأفضل مدينة في العالم.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقيت نخبة من قيادات فرق مبادرة «بُناة المدينة» التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والتي تعمل وفق منهجية حكومة واحدة تصنع التكامل، لاستباق احتياجات الناس، وإعادة تشكيل مفهوم الخدمة الحكومية".

وأضاف سموه: "في دبي، الإنسان هو جوهر العمل الحكومي، ومن أجله نطوّر خدمات متكاملة واستباقية تمسّ الحياة اليومية لكل مواطن ومقيم وزائر، وتعزز رفاه المجتمع".

وتابع سموه: "ما شاهدته من فرق «بُناة المدينة» يؤكد أن نهج الحكومة الواحدة هو ممارسة يومية في دبي تمنحها القدرة المتفردة على صياغة فرص المستقبل وتعزيز تنافسيتها كأفضل مدينة في العالم؛ لأنّ دبي مدينة تُبنى بالعمل المشترك، وبكفاءات أبنائها، وبرؤية قيادتها التي تشكل ملامح مستقبلها".