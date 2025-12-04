إطفائيو دبي يعتلون «توبقال» المغربية ويدخلون «غينيس» برقم عالمي

في إنجاز رياضي غير مسبوق وبالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54، سجّل فريق كامل من الإطفائيين التابعين للقيادة العامة للدفاع المدني – دبي إنجازاً عالمياً استثنائياً بعد تمكنه من تسلّق قمة جبل توبقال في المملكة المغربية، أعلى قمة في الوطن العربي وشمال أفريقيا بارتفاع يصل إلى 4167 متراً، مرتدين الزي الإطفائي الكامل الذي يتجاوز وزنه 15 كغ.

وتمكن الفريق من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد نجاحه في كسر الزمن العالمي المسجّل سابقاً البالغ 18 ساعة، وتحقيق زمن جديد قدره 10 ساعات و19 دقيقة، ليصبح بذلك أول فريق إطفائي في العالم ينجح في تنفيذ هذه المهمة التي تجسّد روح التحدي والانضباط واللياقة البدنية العالية. وجاء تحقيق هذا الإنجاز في ظل ظروف جوية قاسية وطبيعة جبلية ثلجية وعرة.

حيث وصلت درجة الحرارة إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر، بينما تجاوزت سرعة الرياح 35 كيلومتراً في الساعة، ما أضفى على المهمة مستوى إضافياً من الصعوبة وجعلها اختباراً حقيقياً للقدرات البدنية والذهنية.

كما أظهر أفراد الفريق مستوى عالياً من التعاون والتنسيق والقدرة على العمل بروح واحدة، ما كان له دور كبير في إتمام المهمة بنجاح. وفي تعليق على هذا الإنجاز، صرّح الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي:

«نهدي هذا الإنجاز إلى حكومة وشعب دولة الإمارات، فهو إنجاز يسجل باسم الدولة، ويعكس حرص الدفاع المدني على تعزيز جاهزية أفراده في مختلف الظروف الميدانية والمناخية، ورفع مستويات اللياقة والقدرة على تحمّل المهام الصعبة، تأكيداً لجهوزية منتسبينا وقدرتهم على تمثيل وطنهم بأفضل صورة».

وأضاف المطروشي أن هذا الإنجاز يمثل رسالة فخر باسم دولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، ويعبر عن روح التحدي والتميّز التي ترسخها القيادة الرشيدة، ويجسد قدرة فرق الدفاع المدني على رفع اسم الوطن في المحافل العالمية.

وجاء تنفيذ هذه المهمة بدعم ورعاية كاملة من شركة الاتصالات المتكاملة «دو»، الداعمة للمبادرات الوطنية في مختلف المجالات.