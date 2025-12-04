«طرق دبي» تطلق برنامجاً ريادياً لتطوير قدرات القيادات الإدارية

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي برنامجاً ريادياً متقدماً لحوكمة مجالس الإدارات، بالتعاون مع معهد المديرين البريطاني «IoD»، وبمشاركة 25 من القيادات العليا في الهيئة شملت مديرين تنفيذيين ومديري إدارات.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية، وتطوير قدرات القيادات الإدارية بما يواكب متطلبات التحوّل المؤسسي والنهضة المتسارعة التي تشهدها دبي. ويُعد البرنامج من أهم البرامج المتخصصة التي تنفذها الهيئة في مجال الحوكمة.

حيث يتضمن مسارات تدريبية مكثّفة تشمل أفضل الممارسات الدولية، ودراسات حالة تطبيقية، وورش عمل تفاعلية يُشرف عليها نخبة من الخبراء المعتمدين من معهد المديرين البريطاني، إحدى أقدم المؤسسات العالمية في هذا المجال.

وقالت عذاري محمد، مدير إدارة تنفيذي لإدارة الموارد البشرية والتطوير في قطاع خدمات الدعم الإداري والمؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات:

«يأتي تنفيذ البرنامج ضمن إطار منهجية الهيئة لتعزيز الكفاءة المؤسسية، وتمكين القيادات من أدوات وآليات الحوكمة الحديثة، التي تضمن تطبيق أعلى درجات الشفافية والمسؤولية. كما يمثّل البرنامج خطوة مهمة في دعم نموذج عمل الهيئة القائم على الحوكمة الفعّالة والقيادة الاستراتيجية».

وأضافت: «نسعى من خلال البرنامج إلى تحقيق هدفين رئيسين أولهما تطوير فهم معمّق لمبادئ الحوكمة المؤسسية، والقيادة الاستراتيجية، والتخطيط المالي، وإدارة المخاطر.

أما الثاني، فهو الارتقاء بآليات ممارسة الحوكمة وتحسين إدارة العلاقة مع المساهمين وأصحاب المصلحة، بما يتماشى مع التحديات والأدوار المتغيّرة للمؤسسات في عصر التحوّل الرقمي والنمو المتسارع».

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز فعالية اتخاذ القرار داخل مجالس الإدارات،، وتعميق الثقة بين الهيئة وأصحاب المصلحة، إلى جانب تعزيز جاهزية القيادات للتعامل مع المتغيّرات المستقبلية، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالتحوّل الذكي والاستدامة المؤسسية.