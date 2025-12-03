هالة بدري: دبي نموذج ملهم في دعم أصحاب الهمم

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة يمثل فرصة للاحتفاء بأصحاب الهمم وتسليط الضوء على إبداعاتهم وإنجازاتهم في مختلف المجالات، ويعكس جهود إمارة دبي الهادفة لدمجهم ضمن النسيج المجتمعي، وهو ما ينسجم مع شعار اليوم الدولي لهذا العام: «بناء مجتمعات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز التقدم الاجتماعي».

وقالت: «تحولت دبي إلى نموذج ملهم في دعم أصحاب الهمم بفضل مبادراتها النوعية وتبنّيها الحلول المتطورة الرامية إلى إشراكهم في مسيرة البناء والتطوير، وتعزيز دمجهم في المجتمع ورفع مستوى جودة حياتهم، ما يجعل منها مدينة صديقة لهم، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة».

وأشارت بدري إلى حرص «دبي للثقافة» على مساندة أصحاب الهمم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الحياتية والاجتماعية، ما يعكس التزامها بمسؤولياتها المجتمعية ودعمها لأهداف مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع».

وأضافت: «تعمل الهيئة من خلال مشاريعها وبرامجها التدريبية على إيجاد بيئة قادرة على دعم أصحاب الهمم، وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها، وتحفيزهم على إطلاق العنان لمواهبهم، والمساهمة في إثراء المشهد الإبداعي المحلي، كما تعمل باستمرار على تهيئة البنية التحتية الخاصة بمرافقها الثقافية والتراثية، لتلبية احتياجاتهم، وتمكينهم من زيارتها والاستفادة من خدماتها والاستمتاع بما تقدمه من تجارب ثقافية وفنية متنوعة».