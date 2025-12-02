«إقامة دبي» تكرّم فريق عمل القرية العالمية

نظّمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، ممثلة بإدارة الفعاليات العمالية، بالتعاون مع القرية العالمية، حفلاً خاصاً لتكريم أفراد من القوى العاملة في القرية العالمية، تقديراً لجهودهم المتواصلة خلال السنوات الماضية في دعم الأعمال التشغيلية.

وانطلاقاً من رسالتها المؤسسية في تعزيز القيم المجتمعية، جاء تنظيم هذا الحفل ليؤكد التزام إقامة دبي بتقدير الفئات الداعمة لعجلة العمل، وترسيخ ثقافة الامتنان، وبناء بيئة تسودها الإنسانية والاحترام المتبادل.

وشهدت الفعالية حضور الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام، وإلى جانب عدد من مساعدي المدير العام، في مشهد يعكس الاهتمام المؤسسي بتكريم الفئات التي تسهم في نجاح المشروعات التشغيلية. وخلال الحفل، قامت إقامة دبي بتكريم 32 من القوى العاملة، مع إعطاء الأولوية لكبار السن والعاملين القدامى، وذلك تقديراً لما قدموه من جهود طوال السنوات الماضية.

كما تم تقديم 30 هدية تذكارية للمكرمين، عربون تقدير وشكر لعطائهم المستمر. وقال الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي: «نحن نؤمن بأن كل فرد يسهم في نجاح منظومة العمل على أرض دبي يستحق التكريم. والقوى العاملة في القرية العالمية جزء أساسي من نجاح هذه الوجهة العالمية، ودورهم محل تقدير وفخر دائم».

وأضاف: «الشراكة المستمرة بين إقامة دبي والقرية العالمية تعكس التزامنا المشترك ببناء بيئة عمل إنسانية تقوم على الاحترام والتقدير، وتعزز جودة الحياة لجميع العاملين».