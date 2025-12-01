حمدان بن محمد: الشهداء قدموا أرواحهم لتظل راية الوطن واحدة وموحّدة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دولة الإمارات تستذكر بتقدير وإجلال تضحيات أبنائها الذين برّوا بقسمهم وبذلوا الغالي والنفيس دفاعاً عن الوطن.

وأشار سموه إلى أن الشهداء قدّموا أرواحهم لتظل رايتنا واحدة موحّدة تحت قيادة شيمتها الوفاء والكرم، وأن ذكراهم ستبقى خالدة في وجدان الوطن وأهله، مؤكداً أنهم سيظلون رموزاً للتضحية والولاء والعطاء.

ودون سموه على حسابه في منصة «إكس» أمس: «في يوم الشهيد، نستذكر تضحيات رجالٍ برّوا بقسمهم، وبذلوا الغالي والنفيس لتظل رايتنا واحدةً موحَّدة تحت قيادةٍ شيمتها الوفاء والكرم. ستبقى ذكراكم العطرة خالدةً في سجلّ الوطن، فأنتم رموز التضحية والولاء والعطاء».