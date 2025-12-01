شرطة دبي توقّع مذكرة تفاهم لتبني أفضل المعايير العالمية في إدارة المشاريع

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع PMI، في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، بهدف توطيد أواصر التعاون المشترك، وتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير القدرات المؤسسية في مجال إدارة المشاريع، وتعزيز تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في إدارة المشاريع بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

ووقع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعن طرف معهد إدارة المشاريع، محمد هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في معهد إدارة المشاريع، بحضور موظفي الجانبين.

وأكد اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي ومعهد إدارة المشاريع على تعزيز أواصر التعاون بينهما في مجال إدارة المشاريع، إلى جانب تبادل أفضل الخبرات والممارسات، بما ينعكس على دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان والابتكار في القدرات، إضافة إلى تطوير القدرات البشرية والوطنية في إدارة المشاريع عبر ورش العمل والندوات التخصصية الهادفة إلى تبادل المعرفة والخبرات.

من جانبه، قال هاني الشاذلي، «يشرفنا أن نتشارك مع شرطة دبي، إحدى أبرز المؤسسات الأمنية وأكثرها تطلعاً للمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية قوة دمج منهجيات إدارة المشاريع المعترف بها عالمياً في المتطلبات الحيوية للعمل المؤسسي، ما يعزز كفاءة أكبر ويحقق تأثيراً مستداماً للمجتمع».

ووفقاً لتفاصيل المذكرة، فقد اتفق الطرفان على التنسيق لتحديد المجالات ذات الأولوية في التدريب والتطوير، والتعاون بجميع الوسائل الممكنة، ودعم الشراكة بينهما، وتوفير المتطلبات الإدارية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة، وتقديم الدعم الفني والمعرفي في مجال إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ.

كما سيتعاون الطرفان على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التميز المؤسسي ونضج مكاتب إدارة المشاريع، وتنظيم ندوات وورش لتبادل المعرفة والخبرات في إدارة المشاريع.

نبذة عن معهد إدارة المشاريع (PMI)

معهد إدارة المشاريع PMI هو الجهة الرائدة عالمياً في مجال إدارة المشاريع، المكرسة لتوجيه المسار نحو نجاح المشاريع. منذ عام 1969، سلط معهد إدارة المشاريع الضوء على قوة إدارة المشاريع والأشخاص الذين يقفون وراء المشاريع الناجحة. من خلال مجتمعه العالمي، والشهادات المهنية ذات المعيار الذهبي، وفرص التعلم مدى الحياة، يمكّن معهد إدارة المشاريع المتخصصين الحاليين والطموحين في إدارة المشاريع، إضافة إلى المؤسسات، بالمعرفة والموارد اللازمة للقيادة بفعالية وإحداث تأثير هادف في المجتمعات التي يخدمونها.