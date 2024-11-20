4 أوسمة من «جوائز ستيفي الدولية» لمحاكم دبي

أعلنت محاكم دبي عن تحقيق إنجاز عالمي بارز، بفوزها بأربعة أوسمة مرموقة في الدورة الحادية والعشرين لجوائز «ستيفي» العالمية لعام 2024، في مدينة إسطنبول، وتعد هذه الجوائز إحدى أبرز الفعاليات الدولية التي تحتفي بالتميز المؤسسي والابتكار في مختلف القطاعات، ويأتي هذا الفوز، تأكيداً للجهود التي تبذلها محاكم دبي لترسيخ موقعها كواحدة من المؤسسات القضائية الرائدة عالمياً، من خلال اعتماد أفضل الممارسات المؤسسية، وتبنّي رؤية مبتكرة تعكس تطلعات المستقبل.

حصدت محاكم دبي الميدالية الذهبية عن فئة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، نتيجة مبادراتها الطموحة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وقد انعكس هذا التميز في إطلاق المحاكم لمشاريع نوعية، تدعم التحول الرقمي الكامل في الإجراءات القضائية، ما ساهم في تقليل البصمة البيئية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وبهذه المبادرات، أرست محاكم دبي نموذجاً مستداماً، يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.

كما حصلت المحاكم على الميدالية الفضية عن فئة الإنجازات في الموارد البشرية، تأكيداً لجهودها في خلق بيئة عمل متميزة، تدعم الابتكار وتطور المهارات البشرية، وتحرص محاكم دبي على تعزيز كفاءات موظفيها، عبر برامج تدريبية متقدمة، تجمع بين المهارات التقنية والمعرفية، ما يجعلهم قادرين على مواجهة التحديات، وتحقيق أهداف المؤسسة.

وفي إطار تمكين المرأة، حازت القاضي الدكتورة حمدة السويدي على الميدالية الفضية عن فئة المرأة، تكريماً لإسهاماتها البارزة في تعزيز دور المرأة الإماراتية في المجال القضائي، ويُعد هذا التكريم شهادة على قدرتها على تمثيل الإمارات خير تمثيل في المحافل الدولية.

أما الميدالية البرونزية، فقد جاءت عن فئة إسعاد المتعاملين وخدمة العملاء، حيث برزت محاكم دبي بفضل تقديمها خدمات ذكية وسريعة، تميزت بالجودة والمرونة، ما انعكس إيجابياً على رضا وسعادة المتعاملين، مؤكداً التزامها بتقديم تجربة قضائية استثنائية.

وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي: «فوز محاكم دبي بأربع جوائز عالمية مرموقة، هو انعكاس للرؤية الاستراتيجية التي نتبناها لتقديم خدمات قضائية مبتكرة، تحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة، وتواكب رؤية دبي المستقبلية، وإن هذا الإنجاز ليس فقط تتويجاً لجهودنا، بل أيضاً مسؤولية تحفزنا لمواصلة تطوير خدماتنا، بما يعزز القيم المؤسسية للعدالة والمساواة والكفاءة».

وأضاف السويدي: «إن الجوائز تشكل شهادة عالمية على ريادة محاكم دبي في تحقيق التميز المؤسسي والابتكار المستدام، ونتطلع إلى البناء على هذا النجاح، لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم المجتمع، وتدعم تطلعات قيادتنا الرشيدة، وهي شهادة على التزام دبي المستمر بالريادة في جميع المجالات، وبفضل نهجها الذي يضع الإنسان في قلب التنمية، أصبحت دبي نموذجاً عالمياً يحتذى به، ومحاكم دبي، كجزء من هذه الرؤية، تستمر في تقديم خدمات تسهم في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتميز القضائي، مرتكزة على الابتكار والاستدامة والكفاءة».

كما تقدم مدير محاكم دبي بالشكر والتقدير لجميع المساهمين في تحقيق هذا الإنجاز المميز في جوائز «ستيفي» العالمية 2024، مشيداً بدور فرق العمل والشركاء الذين أسهموا بجهودهم وإبداعهم في تعزيز مكانة محاكم دبي عالمياً. وأكد أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون وتفانٍ يعكس التزام الجميع برؤية محاكم دبي الطموحة في تقديم خدمات مبتكرة ومستدامة، تحقق تطلعات القيادة الرشيدة والمجتمع.