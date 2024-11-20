«دبي القضائي» يطلق برنامج القانون الدولي الإنساني لمنتسبي «الدفاع»

أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الأولى من «برنامج القانون الدولي الإنساني المخصص لمنتسبي وزارة الدفاع»، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بهدف تأهيل وتمكين الكفاءات من الكوادر القانونية والقضائية بمهارات ومعارف متعمقة حول مبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي يركز على تعزيز حماية الأشخاص المتأثرين بالنزاعات المسلحة حول العالم وتقييد أساليب ووسائل الحرب.

ويتميز البرنامج بمنهج تدريبي متكامل يمتد على مدار 135 ساعة، ويعتمد على أساليب حديثة تجمع بين المحاضرات وورش العمل المكثفة وتحليل حالات عملية، ما يعزز من قدرة المنتسبين على التحليل النقدي لكيفية استجابة هذا القانون للتحديات المستجدة، كما يسعى إلى تطوير مهارات تحليل النزاعات المسلحة من منظور قانوني وتطبيق القانون في سيناريوهات عملية واقعية، وتفعيل آليات التعاون الدولي لإنفاذ أحكام القانون الدولي الإنساني.

وقال اللواء الركن عبيد سيف الكتبي، رئيس القضاء العسكري، إن التعاون القائم والمميز بين القضاء العسكري والمعهد القضائي بدبي على مدار السنوات السابقة أسهم في تمكين وتدريب منتسبي القضاء العسكري والارتقاء بمهاراتهم إلى مستويات متقدمة.

ويشارك نخبة من منتسبينا في برنامج القانون الدولي الإنساني «الدفعة الأولى» بهدف إعداد خبراء متخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بما يعود بالنفع على منتسبي القوات المسلحة بشكل عام، ويسهم هذا التدريب في تعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الإنسانية المعاصرة وفق أعلى معايير الاحترافية.

ويأتي هذا الجهد في إطار التزام دولة الإمارات الدائم بدعم واحترام القانون الدولي الإنساني ونشر قيم العدالة والإنسانية، والالتزام باتفاقيات القانون الدولي الإنساني، بما فيها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، واتفاقيات لاهاي.

وقالت القاضية الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «يأتي إطلاق هذا البرنامج المتخصص بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتويجاً للتعاون المثمر بين المؤسستين، وتجسيداً لرؤية مشتركة تهدف إلى تطوير الكفاءات القانونية الوطنية وتعميق الفهم المتخصص بأحكام القانون الدولي الإنساني. ونسعى من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز دور الكفاءات من الكوادر الوطنية لمواجهة التحديات القانونية ذات الصلة، وتعميق المعرفة، بما ينسجم مع مهمتنا في تقديم برامج نوعية تسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والإنسانية، تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة».

وأضافت مدير عام المعهد: «يتيح هذا البرنامج للمشاركين أيضاً فرصة تعلم أساليب تحليل قانونية متقدمة والتعامل مع حالات عملية تعزز من قدرتهم على تطبيق القانون الدولي الإنساني عملياً».

وقالت فالنتينا بيرنسكوني، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الإمارات: «إن مشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تيسير الدورة الأولى لبرنامج القانون الدولي الإنساني الذي يطلقه المعهد تأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم التي أبرمها الطرفان أخيراً».