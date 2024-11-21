شرطة دبي تحتفي باليوم العالمي للعلوم

نظّم مجلس العلماء في القيادة العامة لشرطة دبي احتفالية اليوم العالمي للعلوم بمشاركة الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وأكاديمية شرطة دبي، ومركز حماية، ومدارس حماية للتربية والتعليم، وذلك بهدف تعزيز دور العلم في المجتمع، وتسليط الضوء على طرق تسخيره لخدمة المجتمع لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية.

شارك في الاحتفالية التي عقدت في نادي ضباط أكاديمية شرطة دبي، 6 مدارس ومن ضمنها مدارس حماية، وبحضور 140 طالباً وطالبة، ومحاضرين، فيما شملت الفعاليات محاضرات وعروض وتجارب علمية ترفيهية ومسابقات.

وقال الملازم أول عبد الرحمن الجناحي، عضو مجلس علماء شرطة دبي، إن المجلس انطلاقاً من دوره في دعم العلوم واستقطاب أصحاب القدرات العلمية في مختلف الاختصاصات، وتعزيز البحوث العلمية وتطبيقاتها داخل شرطة دبي وخارجها، نظم الاحتفال باليوم العالمي للعلوم، بالتعاون مع الشركاء الداخليين، للتأكيد على دور العلم والعلماء في تحقيق السلام والرخاء للشعوب، وأهميته في تحقيق الاستقرار عبر توجيه الطاقات لخدمة البشرية والارتقاء بنوع الحياة في الصعد كافة.

وأضاف أن شرطة دبي حريصة دائماً على دعم العلوم والتخصصات العلمية الحديثة في مهام عملها الشرطي، وذلك عبر رفد قطاعاتها المختلفة بالمتخصصين والباحثين في مختلف التخصصات، إلى جانب الإسهام في إنشاء جيل مُحب للعلوم والاكتشافات لخدمة المجتمع والوطن.