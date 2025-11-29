الإعلان عن البحوث الفائزة بجائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي والابتكارات الرقمية

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أمس، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، عن الفائزين في دورتي جائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز وجائزة حمدان - الألكسو للابتكارات الرقمية في التعليم لعام 2025.

والتي شهدت مشاركة 116 بحثاً تربوياً من 13 دولة عربية و77 ابتكاراً رقمياً من 11 دولة، وأسفرت عن فوز بحثين في فئة البحث التربوي وثلاثة ابتكارات في فئة الابتكارات الرقمية.

وقال معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «يمثل الإعلان عن نتائج جوائز حمدان - الألكسو محطة مهمة في مسيرة دعم البحث التربوي والابتكار في العالم العربي، ويجسد التزام المؤسسة بتعزيز جودة التعليم ورفد النظم التربوية بكفاءات قادرة على قيادة التغيير الإيجابي. لقد رسخت الجائزة، على مدى دوراتها المتعاقبة، مكانتها منصة رائدة لاكتشاف الباحثين والمبتكرين المتميزين، ودعم الدراسات التي تسهم في تطوير السياسات التعليمية وتحسين ممارسات التعلم، وتوجيه الجهود نحو أولويات المستقبل».