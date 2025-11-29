«كهرباء دبي» وقنصلية كازاخستان تبحثان التعاون في الطاقة

التقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ألماز تاسبولات القنصل العام لجمهورية كازاخستان في دبي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون، ولا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، واستدامة الموارد المائية، والبنية التحتية الذكية، والابتكارات التقنية، كما استعرض الجانبان فرص الاستثمار وتبادل الخبرات، بما ينسجم مع العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان.

وأكد معالي سعيد الطاير، أهمية تعزيز التعاون البنّاء بين الهيئة والجهات والمؤسسات المعنية في جمهورية كازاخستان. وخلال اللقاء، استعرض معاليه أبرز مشاريع ومبادرات الهيئة، وسلط الضوء على البرامج الشاملة الهادفة إلى تنويع مزيج الطاقة في دبي، مسلطاً الضوء على مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة التي تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

والتي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. وأكد معالي الطاير أن نهج الهيئة يجمع بين الاستدامة والبنية التحتية الذكية والابتكار التقني لتطوير منظومة خدمات تعتمد أعلى مستويات الكفاءة والمرونة.

حرص

وأشار معاليه إلى حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير بيئة محفزة للابتكار والتعاون بما يخدم الأهداف الاستراتيجية ويسهم في مواجهة التغير المناخي العالمي.

ومن أبرز المشاريع التي تم التسليط عليها خلال اللقاء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وتبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3860 ميجاوات، وستتجاوز 8000 ميجاوات بحلول عام 2030 مقارنة بالخطة الأصلية البالغة 5000 ميجاوات.

وتزيد نسبة الطاقة النظيفة على 21.5% من إجمالي القدرة الإنتاجية للهيئة، وستصل إلى 36% بحلول عام 2030 بدلاً من 25% في الخطة الأصلية، ما سيقلل أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

ريادة

وأشار معالي الطاير إلى ريادة الهيئة عالمياً، موضحاً أنها جاءت في المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً رئيسياً للأداء، متجاوزة مؤسسات خدماتية عدة في أوروبا والولايات المتحدة، مؤكداً أن الهيئة، وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، كانت سبّاقة في الابتكار في قطاعي الطاقة والمياه.

حيث يستند نجاحها إلى رؤية واضحة نحو مستقبل مستدام، تجسدها مشاريع الطاقة الشمسية الرائدة عالمياً وكفاءة التشغيل القياسية التي حققتها. وأعرب معالي الطاير عن استعداد الهيئة لمشاركة خبراتها واستكشاف فرص التعاون مع كازاخستان، التي تمتلك إمكانات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة.