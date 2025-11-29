شراكة بين مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف و«بلومينغ بوكس»

أعلن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة بلومينغ بوكس، تهدف إلى تعزيز الأثر الإنساني لمبادرة صكوك الوقف، وذلك في خطوة نوعية لتعزيز ثقافة الوقف المبتكر، ودعم المشاريع الخيرية والتنموية.

وبموجب التعاون، يتيح متجر بلومينغ بوكس لعملائه فرصة شراء الهدايا وباقات الورود المميزة من المتجر، مصحوبة بصك وقفي، يُخصص ريعه لدعم مختلف أوجه الخير والمبادرات الوقفية.

وقالت زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، يسعدنا التعاون مع شركة بلومينغ بوكس، لتقديم تجربة مميزة، تجمع بين الجمال والعطاء.

فكل باقة ورد تُهدى، تحمل معها رسالة وقفية، ويذهب ريعها لدعم مشاريع تنموية وخيرية، بما يعكس روح التكافل والمسؤولية الاجتماعية التي نحرص دائماً على تعزيزها.

وأكدت التميمي أن المبادرة تأتي في إطار جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز مفهوم الوقف، كأداة مستدامة لدعم المجتمع، وتمكين المشاريع التنموية والخيرية. وأضافت أن التعاون مع شركة بلومينغ بوكس، تمنح الأفراد وسيلة سهلة ومبتكرة للمساهمة بالعمل الخيري، وتجعل كل هدية لها أثر أوسع، يمتد لخدمة المجتمع.

وأضافت التميمي تُعد هذه الشراكة جزءاً من مبادرة «صكوك الوقف»، التي أطلقها المركز كمبادرة نوعية في مجال الوقف المبتكر، وذلك بالشراكة مع شركة «الصكوك الوطنية»، لتسهيل دعم المشاريع الوقفية، وتوسيع مساهمة المجتمع في تنمية المشاريع الخيرية والتنموية، بما يواكب رؤية دبي في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية.

وبدوره، أكد جايا ارونا سلام الشريك المؤسّس والشريك الإداري في شركة بلومينغ بوكس، أن هذا التعاون يمثل خطوة محورية في مسيرة الشركة نحو تكريس دورها المجتمعي، وتعزيز مفهوم الهدايا ذات الأثر.

وقال: نتشرف ويسعدنا التعاون مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، ضمن مبادرة «صكوك الوقف»، التي تمثل نموذجاً رائداً في توظيف الوقف بأسلوب معاصر، يخدم الاحتياجات التنموية للمجتمع.

وأضاف نؤمن في بلومينغ بوكس، بأن الإهداء هو لغة تعبير عن المشاعر، وزرع أثر يدوم في قلب الأشخاص الذين تحبهم، ومن خلال هذا التعاون، نتيح لعملائنا المساهمة في زرع الفرحة في قلب من يحبون، وقلوب أفراد آخرين من المجتمع. ونفخر بأن نكون جزءاً من هذه المنظومة الداعمة للخير المستمر.