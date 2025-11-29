إسلامية دبي تعلن عن «دروس مساجد دبي» لشهر ديسمبر

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إطلاق «دروس مساجد دبي» لشهر ديسمبر في مساجد الإمارة، في إطار حرصها على تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الوطنية بما يواكب تطلعات المجتمع الإماراتي.

وتقدم الدروس لهذا الشهر محتوى معرفياً متنوعاً يجمع بين التأمل في معاني الاتحاد وما يمثله من قوة ووحدة، وتناول موضوعات قرآنية ونبوية تسهم في فتح آفاق التدبر وتعميق الفهم الشرعي.

إضافة إلى دروس فقهية تشرح أحكام العبادات والطهارة، ومحاضرات أخلاقية تسلط الضوء على قيم الإحسان وتوقير الكبير، بما يعكس منهج الوسطية والاعتدال الذي تنتهجه الدائرة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز البناء الإيماني لدى المصلين، وتزويدهم بالمعرفة الشرعية الصحيحة، بما ينعكس إيجاباً على سلوك الأفراد واستقرار الأسرة وتماسك المجتمع الإماراتي. كما يأتي ضمن جهود الدائرة لدعم خطتها الاستراتيجية الرامية إلى نشر الوسطية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة وتقديم محتوى معرفي رصين يقدمه نخبة من العلماء والوعاظ.