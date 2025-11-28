"طرق دبي" تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54 بعروض وطنية وفعاليات تراثية

شهد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، وبمشاركة كبيرة من موظفي الهيئة احتفالات الهيئة الطرق والمواصلات بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 عبر مجموعة متميزة من العروض الوطنية والفعاليات التراثية، التي تجسّد التاريخ الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ومسيرة نهضة الدولة وبناء الإنسان، وقد جرت الاحتفالات في المبنى الرئيس للهيئة.

وتضمنت الفعاليات فقرات تراثية وفنية، أدتها فِرق قدمت لوحات غنائية وأشعار وطنية وقصائد تحكي تاريخ الدولة، كما اشتملت الفعاليات برامج تفاعلية لإسعاد الموظفين ومنها نقش الحناء واستعراض الأزياء التراثية الإماراتية والمهن القديمة وبيوت العريش وأدوات الصيد البحري إلى جانب عرض التنوُّع الجغرافي والبيئي ومراحل بناء الدولة ومسيرة الاتحاد.

وقالت فاطمه الخميري، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في قطاع الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات": تحتفل الهيئة بهذه المناسبة الوطنية تعبيراً عن الاعتزاز بالقيادة والإنجازات، التي سطّرتها دولتنا الحبيبة ودور الآباء المؤسسين، ومشيرة أن الهيئة نظمت كذلك فعاليات خارجية في أهم مناطق إمارة دبي لتعميم احتفالات عيد الاتحاد ومشاركتها مع أكبر شريحة ممكنة من الجمهور."

وأضافت الخميري: "شملت الفعاليات الخارجية إنارة الشلالات في قناة دبي المائية بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وعرض تصاميم (عيد الاتحاد الـ 54) على لوحات الأنظمة المرورية الذكية وشاشات المترو والترام والشاشات الداخلية للهيئة، وشاركت الهيئة أيضاً الاحتفالات مع رواد محطات المترو من خلال توزيع الأعلام، كما شملت الاحتفالات مسيرة العبرات التراثية، التي انطلقت من محطة السبخة للنقل البحري الى محطة السيف الى محطة سوق ديرة القديم للنقل البحري."